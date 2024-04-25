Непомнящий о Соболеве: «Мог бы блистать, как Дзюба в его лучшие годы. Но все время на нервах, самоутверждается там, где не нужно» 

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Валерий Непомнящий Александр Соболев Футбол

Валерий Непомнящий считает, что Александр Соболев играет ниже своих возможностей.

- В матче с «Ростовом» Александр вышел на замену, отдал голевой пас. Но, по мнению судейских экспертов, успел наиграть на удаление...

— Конечно, наиграл! В том-то и его беда. Соболев все время на нервах. Его надо успокоить!

— Каким образом?

— Соболеву надо понимать, что он игрок основного состава, что он состоялся, что никакие ошибки на поле и вне его ему уже не прощаются. А Александр все мучается, терзает себя из-за того, что не всегда проходит в состав... Рефлексия.

— В ноябре прошлого года вы сказали про него следующее: «С огромным самомнением. Порой ведет себя как Иванушка-дурачок». Не увидели изменений в его поведении за это время?

— К сожалению, нет. Обидно за него! Этот парень мог бы блистать, как Дзюба в его лучшие годы в «Зените», когда Артем чувствовал себя комфортно. А Соболев этого комфорта не ощущает. Почему? Тренер должен дать ему почувствовать, что верит в него. У Соболева как у футболиста есть все необходимые качества. Абсолютно все! Умеет забивать, есть голевое чутье, навязывает борьбу, способен выдать хороший, обостряющий пас, есть спортивное нахальство.

— Но зачем же он выходит при счете 3:1 и начинает размахивать руками, бить локтями?

— Самоутверждается там, где не нужно! Все же идет от головы, – сказал экс-тренер «Томи».

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14 комментариев
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Скоро Валерий Кузмич дай Бог приедет к нам в гости точнее к моему отцу. Очень жду. Он познакомил мегя с футболом
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Просто Соболев играет по всему полю в поисках мяча вместо того, чтобы играть в соответствии со своим амплуа центрального нападающего, в доказательство тому дубль Динамо на добивании отскоков от Лещука, на острие где он должен всегда находиться ...
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Лучше и не скажешь. Если только жёстче.
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Ответ Кино Музыка
В Спартаке Соболев так и не заиграл. Не знаю в чем дело.
Я бы не говорил что не заиграл, ну играет он всплесками. Прошлый сезон был неплохой, этот ниже среднего и у него так постоянно
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Ответ Радик_Казань
Один из самых мерзких игроков РПЛ, постоянные падения, апелляции к арбитру, провокации.
идеальных не бывает, но сегодня Соболев выйдет наверняка в старте...
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- тут надо уточнить о каком удалении речь, если брать игру, то жёлтая карточка которую заработал Соболев возле своей штрафной не тянула на жёлтую, обычный фол в борьбе без грубой игры...
- после было два эпизода где в теории могли бы нарисовать вторую, в центре поля, когда не играющий в мяч Осипенко на момент контакта с рукой Соболева со спины подставляясь и не являясь участником единоборства, просто даже не пытаясь играть в мяч должен быть получить вторую жёлтую ранее в двух случаях концовке первого тайма за наступ в центре поля и игру рукой при пенальти, но оба раза ничего не получил, ещё очень спорно что не получил прямую красную в моменте когда проиграл позиционно Угальде убегающему 1на1...
- теперь второй момент Соболева на бровке у ворот Ростова, вероятно там имело место контакт на жёлтую карточку, но т.к мяч скорее всего уже уходил за боковую и игрок Ростова не имел возможности в него сыграть и стало фактором для устного предупреждения...
- если брать игру целиком, то до выхода на замену Соболева Ростов должен был продолжать игру в меньшинстве и судья отработал не лучшим образом трактуя явные моменты без предупреждений...
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В Спартаке Соболев так и не заиграл. Не знаю в чем дело.
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Один из самых мерзких игроков РПЛ, постоянные падения, апелляции к арбитру, провокации.
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Один самоутверждается где не нужно, второй ещё и самудовлетворяется когда не нужно. Бомбардиры, которых мы заслужили.
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Чтобы блистать, как Дзюба, надо иметь в команде Халка, который об твою голову будет забивать голы.
Или играть в команде бмжей, когда можно безнаказанно опираться руками на плечи защитников и выпрыгивать, чтобы Халк попал в твою голову.
В то время как в Спартаке, да и вообще, в любых других командах - это однозначно фол в атаке.
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Ответ </c/>
- тут надо уточнить о каком удалении речь, если брать игру, то жёлтая карточка которую заработал Соболев возле своей штрафной не тянула на жёлтую, обычный фол в борьбе без грубой игры... - после было два эпизода где в теории могли бы нарисовать вторую, в центре поля, когда не играющий в мяч Осипенко на момент контакта с рукой Соболева со спины подставляясь и не являясь участником единоборства, просто даже не пытаясь играть в мяч должен быть получить вторую жёлтую ранее в двух случаях концовке первого тайма за наступ в центре поля и игру рукой при пенальти, но оба раза ничего не получил, ещё очень спорно что не получил прямую красную в моменте когда проиграл позиционно Угальде убегающему 1на1... - теперь второй момент Соболева на бровке у ворот Ростова, вероятно там имело место контакт на жёлтую карточку, но т.к мяч скорее всего уже уходил за боковую и игрок Ростова не имел возможности в него сыграть и стало фактором для устного предупреждения... - если брать игру целиком, то до выхода на замену Соболева Ростов должен был продолжать игру в меньшинстве и судья отработал не лучшим образом трактуя явные моменты без предупреждений...
Какая разница, наиграл на желтую или нет. Когда он ластами у бровки махал, он уже(!!!) на желтой висел. Ну прям как пацан.
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Ответ Alyosha1803
Какая разница, наиграл на желтую или нет. Когда он ластами у бровки махал, он уже(!!!) на желтой висел. Ну прям как пацан.
ещё раз, когда Осипенко дважды до Соболева сыграл на жёлтую железную её не получил, то говорить что Соболев её заслужил неправильно, тут последовательность от судьи в плане того, что не удалил в обе стороны, но по букве правил, Осипенко красная не важно за наступ или пенальти, Соболев тоже красная за свои эпизоды, в частности второй после жёлтой...а дальше можно дискутировать...удали Осипенко раньше и могло не быть всех последующих эпизодов с Соболевым...
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Ответ Вячеслав Припузов
Просто Соболев играет по всему полю в поисках мяча вместо того, чтобы играть в соответствии со своим амплуа центрального нападающего, в доказательство тому дубль Динамо на добивании отскоков от Лещука, на острие где он должен всегда находиться ...
в схеме с большим он не только должен ждать паса внутри штрафной, а много цепляться и играть в подыгрыше, что собственно и было например с выходом 1на1 Бонгонды, отошёл к воротам, зацепился и отдал на выход крайнего...для того что бы Соболев играл только в штрафной нужны активные фланги и навесы, но это возможно только при навале и позиционной игре, против Ростова по счёту мы так не играли...сегодня в дерби цска наверняка будет играть вторым номером и вот тут может быть полезен Соболев в роли столба в штрафной...
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Ответ Вячеслав Припузов
Просто Соболев играет по всему полю в поисках мяча вместо того, чтобы играть в соответствии со своим амплуа центрального нападающего, в доказательство тому дубль Динамо на добивании отскоков от Лещука, на острие где он должен всегда находиться ...
Если бы он сам принимал такие решения, тренер бы ему доходчиво объяснил
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