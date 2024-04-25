Непомнящий о Соболеве: «Мог бы блистать, как Дзюба в его лучшие годы. Но все время на нервах, самоутверждается там, где не нужно»
Валерий Непомнящий считает, что Александр Соболев играет ниже своих возможностей.
- В матче с «Ростовом» Александр вышел на замену, отдал голевой пас. Но, по мнению судейских экспертов, успел наиграть на удаление...
— Конечно, наиграл! В том-то и его беда. Соболев все время на нервах. Его надо успокоить!
— Каким образом?
— Соболеву надо понимать, что он игрок основного состава, что он состоялся, что никакие ошибки на поле и вне его ему уже не прощаются. А Александр все мучается, терзает себя из-за того, что не всегда проходит в состав... Рефлексия.
— В ноябре прошлого года вы сказали про него следующее: «С огромным самомнением. Порой ведет себя как Иванушка-дурачок». Не увидели изменений в его поведении за это время?
— К сожалению, нет. Обидно за него! Этот парень мог бы блистать, как Дзюба в его лучшие годы в «Зените», когда Артем чувствовал себя комфортно. А Соболев этого комфорта не ощущает. Почему? Тренер должен дать ему почувствовать, что верит в него. У Соболева как у футболиста есть все необходимые качества. Абсолютно все! Умеет забивать, есть голевое чутье, навязывает борьбу, способен выдать хороший, обостряющий пас, есть спортивное нахальство.
— Но зачем же он выходит при счете 3:1 и начинает размахивать руками, бить локтями?
— Самоутверждается там, где не нужно! Все же идет от головы, – сказал экс-тренер «Томи».
- после было два эпизода где в теории могли бы нарисовать вторую, в центре поля, когда не играющий в мяч Осипенко на момент контакта с рукой Соболева со спины подставляясь и не являясь участником единоборства, просто даже не пытаясь играть в мяч должен быть получить вторую жёлтую ранее в двух случаях концовке первого тайма за наступ в центре поля и игру рукой при пенальти, но оба раза ничего не получил, ещё очень спорно что не получил прямую красную в моменте когда проиграл позиционно Угальде убегающему 1на1...
- теперь второй момент Соболева на бровке у ворот Ростова, вероятно там имело место контакт на жёлтую карточку, но т.к мяч скорее всего уже уходил за боковую и игрок Ростова не имел возможности в него сыграть и стало фактором для устного предупреждения...
- если брать игру целиком, то до выхода на замену Соболева Ростов должен был продолжать игру в меньшинстве и судья отработал не лучшим образом трактуя явные моменты без предупреждений...
Или играть в команде бмжей, когда можно безнаказанно опираться руками на плечи защитников и выпрыгивать, чтобы Халк попал в твою голову.
В то время как в Спартаке, да и вообще, в любых других командах - это однозначно фол в атаке.