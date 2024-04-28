Левандовски об Анчелотти в «Баварии»: «Продержись он подольше, все стало бы проще, с ним была бы возможна целая эпоха. У Карло потрясающий опыт, в «Реале» игроки слепо следуют за ним»
Роберт Левандовски поделился впечатлениями от работы с Карло Анчелотти.
Они встречались в «Баварии» в период с 2016 по 2017 год.
«Это были новая для него страна и культура. Если бы Карло вернулся в Германию, он бы уже точно знал, что нужно сделать иначе. Иностранцу нелегко тренировать или играть в Германии.
Если бы Карло пробыл в команде еще чуть больше времени, а мы вместе сумели бы пережить тяжелый период, с ним была бы возможна целая эпоха. Если бы Карло продержался в это сложное время, потом для него все стало бы проще. У него потрясающий опыт.
Это видно по «Реалу»: футболисты слепо следуют за ним. Карло – отличный мужик, который всегда много разговаривал с футболистами.
Он дал мне особое чувство – не только веру в себя, но и чувство, что я способен сделать в своей карьере еще шаг или два», – сказал в интервью Bild выступающий за «Барселону» форвард.
Он всегда находит самый простой способ выйти из обороны в атаку и объясняет футболистам их задачи