Левандовски об Анчелотти в «Баварии»: «Продержись он подольше, все стало бы проще, с ним была бы возможна целая эпоха. У Карло потрясающий опыт, в «Реале» игроки слепо следуют за ним»

Роберт Левандовски поделился впечатлениями от работы с Карло Анчелотти.

Они встречались в «Баварии» в период с 2016 по 2017 год.

«Это были новая для него страна и культура. Если бы вернулся в Германию, он бы уже точно знал, что нужно сделать иначе. Иностранцу нелегко тренировать или играть в Германии.

Если бы Карло пробыл в команде еще чуть больше времени, а мы вместе сумели бы пережить тяжелый период, с ним была бы возможна целая эпоха. Если бы Карло продержался в это сложное время, потом для него все стало бы проще. У него потрясающий опыт.

Это видно по « »: футболисты слепо следуют за ним. Карло – отличный мужик, который всегда много разговаривал с футболистами.

Он дал мне особое чувство – не только веру в себя, но и чувство, что я способен сделать в своей карьере еще шаг или два», – сказал в интервью Bild выступающий за «Барселону» форвард.