Левандовски об Анчелотти в «Баварии»: «Продержись он подольше, все стало бы проще, с ним была бы возможна целая эпоха. У Карло потрясающий опыт, в «Реале» игроки слепо следуют за ним»

Теги Бавария Карло Анчелотти бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски поделился впечатлениями от работы с Карло Анчелотти.

Они встречались в «Баварии» в период с 2016 по 2017 год.

«Это были новая для него страна и культура. Если бы Карло вернулся в Германию, он бы уже точно знал, что нужно сделать иначе. Иностранцу нелегко тренировать или играть в Германии.

Если бы Карло пробыл в команде еще чуть больше времени, а мы вместе сумели бы пережить тяжелый период, с ним была бы возможна целая эпоха. Если бы Карло продержался в это сложное время, потом для него все стало бы проще. У него потрясающий опыт.

Это видно по «Реалу»: футболисты слепо следуют за ним. Карло – отличный мужик, который всегда много разговаривал с футболистами.

Он дал мне особое чувство – не только веру в себя, но и чувство, что я способен сделать в своей карьере еще шаг или два», – сказал в интервью Bild выступающий за «Барселону» форвард.

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11 комментариев
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Ответ corazon blanco
И ведь это действительно так. Карло не супертактик, но в первую очередь прекрасно налаживает в командах атмосферу, дает игрокам свободу- отсюда и такие положительные результаты.
С тактикой у него тоже все в порядке, особенно в этом сезоне это видно. Столько решений, смена схемы, игра без ключевых игроков.
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+29
И ведь это действительно так. Карло не супертактик, но в первую очередь прекрасно налаживает в командах атмосферу, дает игрокам свободу- отсюда и такие положительные результаты.
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Абсолютно согласен с Робертом,но руководство Баварии-это просто неадекваты какие-то
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Ну так нефиг было ныть,что он слишком мягко вас тренировал. Это не лично про Лёву. Одно из самых глупых увольнений тренера в Баварии,увольнение Нагельсмана даже рядом не стояло.
+7
0
+7
Ответ Игорь Новиков
С тактикой у него тоже все в порядке, особенно в этом сезоне это видно. Столько решений, смена схемы, игра без ключевых игроков.
факт. Видел нарезку опасных моментов Милана матчей с Юве, в том числе и эпохи Карло - много комбинаций, круговороты и хороводы у ворот Буффона. И видно, что у каждого своя роль, а не броуновское движение
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Ответ Холден Колфилд
Абсолютно согласен с Робертом,но руководство Баварии-это просто неадекваты какие-то
Только вот игроки сами сливали Карло.
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помню реакции Роббена и Рибери на замены
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Ответ Jan Paskel
факт. Видел нарезку опасных моментов Милана матчей с Юве, в том числе и эпохи Карло - много комбинаций, круговороты и хороводы у ворот Буффона. И видно, что у каждого своя роль, а не броуновское движение
Да. Плюс он умеет здорово менять позиции игрокам. Пирло - самый яркий пример. Но и другие есть.
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Ответ corazon blanco
И ведь это действительно так. Карло не супертактик, но в первую очередь прекрасно налаживает в командах атмосферу, дает игрокам свободу- отсюда и такие положительные результаты.
Про тактику не совсем соглашусь с тобой
Он всегда находит самый простой способ выйти из обороны в атаку и объясняет футболистам их задачи
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Ответ Холден Колфилд
Абсолютно согласен с Робертом,но руководство Баварии-это просто неадекваты какие-то
про руководство Бавария, очень интересно как ушел Хайнкес его уволили или сам ушёл, не помню просто но я когда эту новость прочитал был в шоке какой футбол Бавария при нём показывала настоящий футбол как приятно было на это смотреть
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