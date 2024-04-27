Боруссия Дортмунд – ПСЖ где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов УЕФА 1 мая
В среду, 1 мая, сыграют Боруссия Дортмунд и ПСЖ в первом матче полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Боруссия Дортмунд – ПСЖ
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Боруссия Дортмунд: все новости
Лига чемпионов УЕФА: все новости
Последние матчи Боруссия Дортмунд
- РБ Лейпциг – Боруссия Д : 4 – 1
- Боруссия Д – Байер : 1 – 1
- Боруссия Д – Атлетико : 4 – 2
- Боруссия М – Боруссия Д : 1 – 2
- Атлетико – Боруссия Д : 2 – 1
Последние матчи ПСЖ
- ПСЖ – Гавр : 3 – 3
- Лорьян – ПСЖ : 1 – 4
- ПСЖ – Лион : 4 – 1
- Барселона – ПСЖ : 1 – 4
- ПСЖ – Барселона : 2 – 3
Прогноз на матч Боруссия – ПСЖ
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