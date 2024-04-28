Энрике о «ПСЖ» после 3:3 с «Гавром»: «Мы чемпионы. Выиграем, даже если больше не наберем ни очка»

Луис Энрике высказался о настрое «ПСЖ» на остаток сезона после матча с «Гавром».

Вчера «ПСЖ» сыграл вничью с « » (3:3), занимающим 15-е место в чемпионате Франции, пропустив все три гола в первом тайме.

В среду команда встретится с «Боруссией» в первом полуфинальном матче .

– Чем бы вы обусловили игру команды в первом тайме, они уже думали об игре с «Боруссией»? Пять замен за час должны были их встряхнуть?

– Нет, замены были запланированы еще до матча. Наша цель – бороться за все титулы, подготовить игроков к оставшимся матчам. Сегодня вечером мы выиграли лигу, в этом нет сомнений, у нас самое высокое соотношение забитых и пропущенных мячей.

Это был весьма странный матч, потому что соперник, который довольно мало атаковал, забил три гола. Не думаю, что когда-либо видел такое. Они хорошо защищались, но мы заслужили победу.

Я хотел бы подчеркнуть, что наши болельщики невероятные. При счете 1:2 и 1:3 они не переставали поддерживать нас. Их отношение зарядило команду продолжать бороться до конца.

– Не страшно, что празднование чемпионства не состоялось сегодня вечером на домашнем стадионе?

– Мы чемпионы. Празднование меня не волнует. У нас +27 по разнице голов с командой, идущей на втором месте, я уже чувствую себя чемпионом. Даже если мы больше не наберем ни одного очка, мы выиграем титул.

Впереди финал Кубка Франции, мы постараемся выйти в финал Лиги чемпионов. У команды лучший момент в сезоне.

– Мы видели, как вы радовались, когда сравняли счет. Хотелось остаться непобежденным перед «Боруссией»? Или же по поводу чемпионства?

– Меня не волнует, останусь ли я непобедимым. Этот гол обеспечивает нам титул. Также это была реакция на ярость, которую я испытывал из-за того, что мы играли недостаточно хорошо. Нам не достает двух титулов, и мы сделаем все, чтобы их получить, – заявил главный тренер «ПСЖ» после матча.

Напомним, в текущем сезоне «ПСЖ» имеет шанс сделать квадрупл. Ранее это не удавалось ни одному французскому клубу.