«ПСЖ» 26 матчей не проигрывает в Лиге 1 – с сентября. Клубный рекорд за один сезон – 27 при Блане

Теги ПСЖ лига 1 Франция Гавр Луис Энрике Футбол

«ПСЖ» близок к повторению клубного рекорда по числу матчей без поражений в лиге.

Сегодня команда Луиса Энрике сыграла вничью с «Гавром» (3:3) в 31-м туре. Спастись удалось на 5-й добавленной минуте благодаря голу Гонсалу Рамуша.

В последний раз парижане проигрывали в чемпионате Франции 15 сентября – «Ницце» (2:3). С тех пор у них 26 матчей без поражений, в том числе 18 побед и 8 ничьих.

Самая длинная серия в истории клуба в рамках отдельно взятого сезона Лиги 1 – 27 матчей с августа 2015 года по февраль 2016 года под руководством Лорана Блана.

В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Тулузой» – это произойдет 11 мая.

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3 комментария
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Такой скромный клуб в такой мощной лиге выдает чудесную серию. Но не восхитительно ли, ребятушки? За это мы и любим футбол! ❤️
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Сегодня знатно отскочили
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Ответ AlKRD
Сегодня знатно отскочили
Камбэк и отскок это разные вещи. Отскочил это бавар мешок сегодня благодаря липовой пенке, а ПСЖ показал характер и закамбечил сложную игру.
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