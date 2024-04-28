«ПСЖ» 26 матчей не проигрывает в Лиге 1 – с сентября. Клубный рекорд за один сезон – 27 при Блане

«ПСЖ» близок к повторению клубного рекорда по числу матчей без поражений в лиге.

Сегодня команда сыграла вничью с « » (3:3) в 31-м туре. Спастись удалось на 5-й добавленной минуте благодаря голу Гонсалу Рамуша.

В последний раз парижане проигрывали в чемпионате Франции 15 сентября – «Ницце» (2:3). С тех пор у них 26 матчей без поражений, в том числе 18 побед и 8 ничьих.

Самая длинная серия в истории клуба в рамках отдельно взятого сезона Лиги 1 – 27 матчей с августа 2015 года по февраль 2016 года под руководством Лорана Блана.

В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Тулузой» – это произойдет 11 мая.