«ПСЖ» 26 матчей не проигрывает в Лиге 1 – с сентября. Клубный рекорд за один сезон – 27 при Блане
«ПСЖ» близок к повторению клубного рекорда по числу матчей без поражений в лиге.
Сегодня команда Луиса Энрике сыграла вничью с «Гавром» (3:3) в 31-м туре. Спастись удалось на 5-й добавленной минуте благодаря голу Гонсалу Рамуша.
В последний раз парижане проигрывали в чемпионате Франции 15 сентября – «Ницце» (2:3). С тех пор у них 26 матчей без поражений, в том числе 18 побед и 8 ничьих.
Самая длинная серия в истории клуба в рамках отдельно взятого сезона Лиги 1 – 27 матчей с августа 2015 года по февраль 2016 года под руководством Лорана Блана.
В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Тулузой» – это произойдет 11 мая.