Дмитрий Булыкин: «Нужно расширить РПЛ до 18 команд, как во всех цивилизованных лигах. Чем больше игр, тем выше тонус»

Теги Зенит Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Футбол

Дмитрий Булыкин выступил за расширение Мир РПЛ до 18 команд.

«Это решают клубы. Я уже давно говорю за то, что нужно расширить до 18 команд, как это сделано во всех цивилизованных лигах. Все будет нормально, будет больше игр, и даже если команда будет ни по бюджету, ни по уровню.

С «Зенитом» никто не сравнится, это понятно. Даже с топ-6 командами у нас не будет никогда на одном уровне. Но все равно будет приятно играть, и они могут их обыгрывать. И даже если они вылетят обратно, это будут дополнительные игры как для них, для опыта, так и для топ-команд, где они могут посмотреть второй состав с не очень сильными соперниками. Получить уверенность, когда будут их обыгрывать. Все равно официальная игра это не товарищеский матч.

Чем больше у тебя игр, тем выше игровой тонус, ты приобретаешь опыт, выпускаешь молодых, смотришь их. Если посмотреть на другие чемпионаты, то ничего плохого там не происходит от того, что 18 команд, в некоторых даже 20. Мы ничего не потеряем, если будет 18 команд.

Кто-то говорит про бюджет, но если сравнить бюджеты голландских команд с нашими, то чемпионат Голландии нужно было бы играть пятью командами. Но там все играют, получают удовольствие, зрителям нравится, и они еще продают свои телеправа по всему миру больше, чем РПЛ», – сказал экс-игрок сборной России.

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9 комментариев
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У нас в чемпионате, команды чуть ли не ежегодно выпиливаются после вылета из премьер-лиги. Анжи, Тамбов, Мордовия, Тосно, Амкар (хоть вернулся), Волга НН и прочие. Про ФНЛ вообще молчу. Может быть этим вопросом заняться? Как так выходит, что наши эффективные футбольные менеджеры банкротят команды, оставляя регионы без социально-значимой функции - футбола. Есть гарантия, что ФК Сочи, на который ходит 700 человек, в случае вылета в ФНЛ не самоликвидируется? Вот и я не знаю.
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Надо своим путём идти, а не на цивилизованные лиги обращать внимание!!

P.s это он сейчас назвал рпл нецивилизованным получается? Комитет по этике, эстетике и этикетке фас
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Да где же, столько денег бюджетных найти на 18 команд.😁😁😁😁😁
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Булыкин! Варежки сними.
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Очередной депутат
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Почему бы и нет? Я - за.
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Грозненские повара не оценят такую нагрузку
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Я уже писал на эту тему, причём достаточно подробно и профессионально. Диме нужно было ознакомиться и почитать эту риторику. Повторяться не буду, но скажу краткий итог: чтобы расширять лигу, нужно чтобы те команды, которые придут в РПЛ имели мощный плацдарм не только с точки зрения футбола, но и качества своего региона. Футбол - это сейчас не только спортивнач составляющая, это ещё и туризм, развитие. Приходить на стадион должно хотеться не только болельщикам своей команды, но и приезжать, так сказать на экскурсию, другим. Калининград, Сочи к этому готовы. Калининград даже в большей степени, потому что это футбольный регион исторически. А как дела у других с этим вопросом? Вот об этом и нужно говорить. Кроме Москвы и Подмосковья в ФНЛ к этому не готов почти никто. Ну, а кто? Алания, Акрон, Кубань, Динамо Махачкала ? Нет. Всё что они имеют это почву футбола и традиции (за исключением Акрона новичка футбола), но этого мало для выступления в современном РПЛ. Ну, а что касается Москвы и Подмосковья... смысл их пихать в РПЛ? Давайте тогда чемпионат Москвы сделаем и чемпионат Высшей лиги. Мы же хотим говорить о развитии страны в целом, а не о том как бы заткнуть дырку или пробел какими-то командами с непонятным качеством внутренний кухни. Всегда в приоритете по жизни в любом вопросе на первом месте должно стоять сначала качество, а только потом количество. Большая часть России сейчас,тмягко говоря, не вовсех критериях в этом укреплены.
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Ответ SuperStarrrr
У нас в чемпионате, команды чуть ли не ежегодно выпиливаются после вылета из премьер-лиги. Анжи, Тамбов, Мордовия, Тосно, Амкар (хоть вернулся), Волга НН и прочие. Про ФНЛ вообще молчу. Может быть этим вопросом заняться? Как так выходит, что наши эффективные футбольные менеджеры банкротят команды, оставляя регионы без социально-значимой функции - футбола. Есть гарантия, что ФК Сочи, на который ходит 700 человек, в случае вылета в ФНЛ не самоликвидируется? Вот и я не знаю.
ФК уфа, которая от 6 места в РПЛ и играх квалификации лиги уефа теперь во второй лиге доигрывает
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