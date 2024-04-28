Дмитрий Булыкин: «Нужно расширить РПЛ до 18 команд, как во всех цивилизованных лигах. Чем больше игр, тем выше тонус»

Дмитрий Булыкин выступил за расширение Мир РПЛ до 18 команд.

«Это решают клубы. Я уже давно говорю за то, что нужно расширить до 18 команд, как это сделано во всех цивилизованных лигах. Все будет нормально, будет больше игр, и даже если команда будет ни по бюджету, ни по уровню.

С «Зенитом» никто не сравнится, это понятно. Даже с топ-6 командами у нас не будет никогда на одном уровне. Но все равно будет приятно играть, и они могут их обыгрывать. И даже если они вылетят обратно, это будут дополнительные игры как для них, для опыта, так и для топ-команд, где они могут посмотреть второй состав с не очень сильными соперниками. Получить уверенность, когда будут их обыгрывать. Все равно официальная игра это не товарищеский матч.

Чем больше у тебя игр, тем выше игровой тонус, ты приобретаешь опыт, выпускаешь молодых, смотришь их. Если посмотреть на другие чемпионаты, то ничего плохого там не происходит от того, что 18 команд, в некоторых даже 20. Мы ничего не потеряем, если будет 18 команд.

Кто-то говорит про бюджет, но если сравнить бюджеты голландских команд с нашими, то чемпионат Голландии нужно было бы играть пятью командами. Но там все играют, получают удовольствие, зрителям нравится, и они еще продают свои телеправа по всему миру больше, чем », – сказал экс-игрок сборной России.