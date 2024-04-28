«ПСЖ» провел 700-й матч при катарцах: 494 победы, 116 ничьих, 90 поражений

« » сыграл вничью с «Гавром» (3:3) в 31-м туре Лиги 1.

Парижане провели 700-й матч с тех пор, как в мае 2011 года катарский фонд Qatar Sports Investments приобрел контрольный пакет акций клуба.

За этот период на счету «ПСЖ» 494 победы, 116 ничьих и 90 поражений во всех турнирах, а также 9 титулов в Лиге 1.

Парижане могли стать чемпионами Франции-2024, если бы обыграли «Гавр».