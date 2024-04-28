«ПСЖ» провел 700-й матч при катарцах: 494 победы, 116 ничьих, 90 поражений
«ПСЖ» сыграл вничью с «Гавром» (3:3) в 31-м туре Лиги 1.
Парижане провели 700-й матч с тех пор, как в мае 2011 года катарский фонд Qatar Sports Investments приобрел контрольный пакет акций клуба.
За этот период на счету «ПСЖ» 494 победы, 116 ничьих и 90 поражений во всех турнирах, а также 9 титулов в Лиге 1.
Парижане могли стать чемпионами Франции-2024, если бы обыграли «Гавр».
Париж тот же финал это все ковид и сетка
Или реал берет на фарте это реал доминатор лч
Вообщем везти может всем кроме ПСЖ . По их логике.привыкли что в 1.8 получают сразу фаворита лч еще и судьи засуживают а тут у них паника разок фартануло с сеткой