«ПСЖ» провел 700-й матч при катарцах: 494 победы, 116 ничьих, 90 поражений

Теги ПСЖ лига 1 Франция Нассер Аль-Хелайфи Футбол

«ПСЖ» сыграл вничью с «Гавром» (3:3) в 31-м туре Лиги 1.

Парижане провели 700-й матч с тех пор, как в мае 2011 года катарский фонд Qatar Sports Investments приобрел контрольный пакет акций клуба.

За этот период на счету «ПСЖ» 494 победы, 116 ничьих и 90 поражений во всех турнирах, а также 9 титулов в Лиге 1.

Парижане могли стать чемпионами Франции-2024, если бы обыграли «Гавр».

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Olympiq
Дикий хейт. На самом деле это сити очень фортануло с последним их финалом ЛЧ, где Интер заслуживал победы. А у ПСЖ все впереди, заберет он ушастик рано или поздно, и тогда посмотрим на ваши лица с удовольствием)
Бавар проект взял ковидную лч это у них бавария взяла на классе
Париж тот же финал это все ковид и сетка
Или реал берет на фарте это реал доминатор лч
Вообщем везти может всем кроме ПСЖ . По их логике.привыкли что в 1.8 получают сразу фаворита лч еще и судьи засуживают а тут у них паника разок фартануло с сеткой
+6
-2
+4
Ответ che kaif
Бавар проект взял ковидную лч это у них бавария взяла на классе Париж тот же финал это все ковид и сетка Или реал берет на фарте это реал доминатор лч Вообщем везти может всем кроме ПСЖ . По их логике.привыкли что в 1.8 получают сразу фаворита лч еще и судьи засуживают а тут у них паника разок фартануло с сеткой
М-да, лицемерие у них конечно зашкаливает. Вот я как болельщик Лиона, больше всего и хочу чтобы парижане взяли ЛЧ, тогда чуть затихнут хейтеры ПСЖ и Лиги 1
+4
-1
+3
Ответ Black Phoenix
А толку-то? Сити с Гвардиолой теперь ЛЧ могут заслуженно козырять - выцарапали победу, добились успеха. А у парижан какие еврокубковые достижения при раздутом бюджете в статусе денежного мешка, кроме шального, ковидного финала, где просто фартануло сильно пройти так далеко? Вот то-то и оно. Деньги впустую. Скоро шейхам надоест вливать в ПСЖ бабло как в бездонную бочку, особенно без Мбаппе.
Дикий хейт. На самом деле это сити очень фортануло с последним их финалом ЛЧ, где Интер заслуживал победы. А у ПСЖ все впереди, заберет он ушастик рано или поздно, и тогда посмотрим на ваши лица с удовольствием)
+3
-2
+1
Ответ Black Phoenix
А толку-то? Сити с Гвардиолой теперь ЛЧ могут заслуженно козырять - выцарапали победу, добились успеха. А у парижан какие еврокубковые достижения при раздутом бюджете в статусе денежного мешка, кроме шального, ковидного финала, где просто фартануло сильно пройти так далеко? Вот то-то и оно. Деньги впустую. Скоро шейхам надоест вливать в ПСЖ бабло как в бездонную бочку, особенно без Мбаппе.
Готовься и в этом сезоне будет еще минимум финал.будешь писать уже за " 2 раза фартануло с сеткой"
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий