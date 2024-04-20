Эмир Катара посетил базу «ПСЖ». Он сказал игрокам, что гордится выходом в 1/2 финала ЛЧ

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Эмир Катара посетил базу «ПСЖ».

Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в расположение клуба в сопровождении председателя правления Нассера Аль-Хелаифи.

Он встретился с тренерским штабом и игроками первой команды. Эмир сказал, что горд тем, что мужская и женская команды «ПСЖ» вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

Он также осмотрел новые помещения на базе и ознакомился с планами по развитию тренировочного центра и строительству нового стадиона.

«ПСЖ» прошел «Барселону» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:3, 4:1).

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5 комментариев
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Эксперды спорца:" После Чм в Катаре Эмир забьет на ПСЖ"
Реальность из 2024 г
Эмир поздравляет команду с выходом в 1.2 лч ))
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Источник не сообщил, игроки кричали "Двойные!"?
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эмир, труд, май!
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