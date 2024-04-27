Личка о матче с «Зенитом»: «Должны выиграть, если хотим участвовать в гонке за чемпионство. Хотим быть активными и давить»

Марцел Личка высказался о шансах «Динамо» в чемпионской гонке.

Завтра в рамках 26-го тура Мир РПЛ бело-голубые примут «Зенит».

«Все будет зависеть от результата в воскресенье. Если мы хотим участвовать в гонке за чемпионство, мы должны выиграть. Потом будем смотреть, как будет дальше.

Нужно постараться владеть мячом. Не говорю, что будет преимущество, но мы хотим быть активными и давить. Когда надо включаться, «Зенит» всегда готов, поэтому и надо отрабатывать свои вещи», – сказал главный тренер «Динамо» .

« » лидирует в турнирной таблице с 50 очками. « » занимает третье место с 44 баллами.