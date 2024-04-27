Личка о матче с «Зенитом»: «Должны выиграть, если хотим участвовать в гонке за чемпионство. Хотим быть активными и давить»
Марцел Личка высказался о шансах «Динамо» в чемпионской гонке.
Завтра в рамках 26-го тура Мир РПЛ бело-голубые примут «Зенит».
«Все будет зависеть от результата в воскресенье. Если мы хотим участвовать в гонке за чемпионство, мы должны выиграть. Потом будем смотреть, как будет дальше.
Нужно постараться владеть мячом. Не говорю, что будет преимущество, но мы хотим быть активными и давить. Когда надо включаться, «Зенит» всегда готов, поэтому и надо отрабатывать свои вещи», – сказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 50 очками. «Динамо» занимает третье место с 44 баллами.
Решение в поле было ЖК.
https://russian.rt.com/sport/news/1187126-makarov-dinamo-udalenie-futbol
Ничего не смущает?😁
По мнению ЭСК Динамо с 49-ой минуты должно было играть вменьшинстве,без Макарова,на котором и получил потом КК Барриос.