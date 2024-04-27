Личка о матче с «Зенитом»: «Должны выиграть, если хотим участвовать в гонке за чемпионство. Хотим быть активными и давить»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Матч ТВ Марцел Личка Футбол

Марцел Личка высказался о шансах «Динамо» в чемпионской гонке.

Завтра в рамках 26-го тура Мир РПЛ бело-голубые примут «Зенит». 

«Все будет зависеть от результата в воскресенье. Если мы хотим участвовать в гонке за чемпионство, мы должны выиграть. Потом будем смотреть, как будет дальше.

Нужно постараться владеть мячом. Не говорю, что будет преимущество, но мы хотим быть активными и давить. Когда надо включаться, «Зенит» всегда готов, поэтому и надо отрабатывать свои вещи», – сказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 50 очками. «Динамо» занимает третье место с 44 баллами.

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17 комментариев
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У Динамо нет Давилы
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Ну сколько можно про эту гонку? Каждый матч меняет расклад, не так как в АПЛ но всё же, так что нужно отставить речи про чемпионство и выложиться по максимуму. Зенит нынче не так силён
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Ответ D-M
Кукуян в прошлой московской игре на Кубок ни за что удалил Карраскаля, тем самым подтвердив преданность питерскому п-проекту. Поэтому он.
А то что он подсказал Чистякову с ВАР удалить Барриоса это другое?
Решение в поле было ЖК.
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Матч будет сложный, я вот чего не пойму...почему на такую ответсвенную игру назначен Кукуян, а на менее статусную игру КС - Краснодар, назначен Карасёв!?
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Опять про эту чемпионскую гонку …, покоя она не даёт
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Ответ Magic13
Матч будет сложный, я вот чего не пойму...почему на такую ответсвенную игру назначен Кукуян, а на менее статусную игру КС - Краснодар, назначен Карасёв!?
Кукуян в прошлой московской игре на Кубок ни за что удалил Карраскаля, тем самым подтвердив преданность питерскому п-проекту. Поэтому он.
+2
-2
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Ответ D-M
Если ЭСК не признала это решение ошибкой, как признала удаление Карраскаля, то да, это другое
Серьёзно,ЭСК?Т е с Вашей точки зрения все решения ЭСК правильные.Ясно.
https://russian.rt.com/sport/news/1187126-makarov-dinamo-udalenie-futbol

Ничего не смущает?😁
По мнению ЭСК Динамо с 49-ой минуты должно было играть вменьшинстве,без Макарова,на котором и получил потом КК Барриос.
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Ответ D-M
Это звучит как "единая россия - самая страдающая от ЦИК партия". Также смешно как твое утверждение.
Тебе лет сколько? Звучит как либеральный бред.
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Ответ Дмитрий9779
А то что он подсказал Чистякову с ВАР удалить Барриоса это другое? Решение в поле было ЖК.
У нас там отняли очки, это факт.
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