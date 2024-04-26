Мостовой про отстранение России: «Все знают, почему это происходит, до этого все было нормально. Но никто сильно не переживает. Сборная выигрывает товарищеские, деньги платят вовремя, все довольны почему-то»
Александр Мостовой высказался об отстранении России от международных турниров.
«Я говорил, что в ближайшее время нам не светят международные соревнования. Уже 2 года мы в изоляции, и дальше так будет продолжаться. Все знают, почему это происходит. До этого у нас все было нормально.
Я думаю, что и в 2028 году мы сможем себя показать на отборочном турнире. Ничего страшного в этом отсутствии нет. Плохо только, что молодое поколение ребят сейчас не играет.
А с другой стороны, я смотрю, никто сильно не переживает. Сборная выигрывает товарищеские матчи, все счастливы и довольны. Деньги платят вовремя, и никто ничего еще не сказал, все довольны почему-то», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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За "сказал" можно и срок схлопотать.
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...Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков,
Но на происки и вредни сети есть у нас и бредни,
И не испортят нам обедни злые происки врагов.
Это их худые черти мутят воду во пруду,
Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году,
Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС,
Но тут примчались санитары и зафиксировали нас.(с)