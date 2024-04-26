Мостовой про отстранение России: «Все знают, почему это происходит, до этого все было нормально. Но никто сильно не переживает. Сборная выигрывает товарищеские, деньги платят вовремя, все довольны почему-то»

Теги Сборная России по футболу Александр Мостовой Политика Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой высказался об отстранении России от международных турниров.

«Я говорил, что в ближайшее время нам не светят международные соревнования. Уже 2 года мы в изоляции, и дальше так будет продолжаться. Все знают, почему это происходит. До этого у нас все было нормально.

Я думаю, что и в 2028 году мы сможем себя показать на отборочном турнире. Ничего страшного в этом отсутствии нет. Плохо только, что молодое поколение ребят сейчас не играет.

А с другой стороны, я смотрю, никто сильно не переживает. Сборная выигрывает товарищеские матчи, все счастливы и довольны. Деньги платят вовремя, и никто ничего еще не сказал, все довольны почему-то», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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15 комментариев
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Царь в иноагенты метит?
+19
-2
+17
Царь адекватен
+16
-2
+14
база от царя
+10
-2
+8
Ответ Сергей Логинов
Царь в иноагенты метит?
По сути, любой царь для нашего демократического общества, с честно выбранным президентом, есть чуждый элемент.
+9
-1
+8
и никто ничего еще не сказал...
.
За "сказал" можно и срок схлопотать.
.
...Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков,
Но на происки и вредни сети есть у нас и бредни,
И не испортят нам обедни злые происки врагов.

Это их худые черти мутят воду во пруду,
Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году,
Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС,
Но тут примчались санитары и зафиксировали нас.(с)
+3
0
+3
Да не, за 4 года все не устаканится
+3
-2
+1
И конечно, снова тема денег. 😊
+1
0
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С чего он вообще взял, что в 2028 мы будем играть в отборе?
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-2
0
Если предположить, что Мостового пригласят куда-то работать, то он также будет доволен, деньги будут платить, он будет рассказывать как чеканить мяч. Футболисты играют в футбол, тренеры тренируют, что им ещё делать во время бана.
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Деньги для вас главное.
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Кому говорить то? Тому, кто отстранил? И почему он решил, что все довольны? Бывают ситуации на которые ты не можешь повлиять.
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Ответ Ozz99
По сути, любой царь для нашего демократического общества, с честно выбранным президентом, есть чуждый элемент.
Интересно сколько у нас в стране местечковых царей.Не которых сажают ,а их думается не убывает.А уж эстраду взять там вообще звал титулов
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Ответ Waio
Кому говорить то? Тому, кто отстранил? И почему он решил, что все довольны? Бывают ситуации на которые ты не можешь повлиять.
Вот потому и не влияют, что все так думают (
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