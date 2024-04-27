Антони попал в руку защитнику «Бернли» на 90-й минуте с близкого расстояния. Судья не дал «МЮ» пенальти

«Манчестер Юнайтед» претендовал на пенальти в конце игры с «Бернли».

На 90-й минуте игры 35-го тура вингер , нанося удар по воротам из пределов штрафной, попал в руку защитнику .

Главный судья , проконсультировавшись с видеоассистентом, не стал назначать одиннадцатиметровый.

Матч завершился вничью – 1:1.

Изображение: кадр из трансляции Viaplay