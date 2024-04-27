Антони попал в руку защитнику «Бернли» на 90-й минуте с близкого расстояния. Судья не дал «МЮ» пенальти
«Манчестер Юнайтед» претендовал на пенальти в конце игры с «Бернли».
На 90-й минуте игры 35-го тура АПЛ вингер Антони, нанося удар по воротам из пределов штрафной, попал в руку защитнику Витиньо Силве.
Главный судья Джон Брукс, проконсультировавшись с видеоассистентом, не стал назначать одиннадцатиметровый.
Матч завершился вничью – 1:1.
Изображение: кадр из трансляции Viaplay
По стоп кадру не видно, но рука в этом моменте совсем не прижата, а не поставили пенальти только из-за близкого расстояния. По факту Антони просто попал в руку, но по старым правилам это был бы пенальти
А вот на Гарначо при любых правилах нет пенальти - вместо того, чтобы пытаться обыгрывать, бить и возможно получить нарушение, Гарначо просто начал искать контакт и завалился
Тот же Антони пошел до конца, а Гарначо изначально планировал падать