Антони попал в руку защитнику «Бернли» на 90-й минуте с близкого расстояния. Судья не дал «МЮ» пенальти

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия судьи Бернли Джон Брукс судья Витиньо Силва Антони Футбол

«Манчестер Юнайтед» претендовал на пенальти в конце игры с «Бернли».

На 90-й минуте игры 35-го тура АПЛ вингер Антони, нанося удар по воротам из пределов штрафной, попал в руку защитнику Витиньо Силве.

Главный судья Джон Брукс, проконсультировавшись с видеоассистентом, не стал назначать одиннадцатиметровый.

Матч завершился вничью – 1:1.

Изображение: кадр из трансляции Viaplay

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26 комментариев
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Пенальти за такое только в ворота МЮ дают. И момент с Гарначо. Нам в этом сезоне штуки 3 после таких моментов поставили. Удар Антони летит скорее всего в ворота (что трудно конечно себе представить), рука помешала. Почему это не пенальти?
+38
-8
+30
Судья в этом матче выдающийся чудак, конечно
+26
-3
+23
Рука находится внизу, движения рукой не было. Таких пенальти можно за матч миллион зарабатывать
+18
-8
+10
Ответ СэрДано
https://i.postimg.cc/QtQgnBn7/2024-4-27-19-2-58-931.jpg А чего не такой повтор, где у мужика рука в подмышке слипается?)))
И где она там слипается?
+8
0
+8
Мяч был не в естественном положении просто 😄
+4
0
+4
Ответ З А
Пенальти за такое только в ворота МЮ дают. И момент с Гарначо. Нам в этом сезоне штуки 3 после таких моментов поставили. Удар Антони летит скорее всего в ворота (что трудно конечно себе представить), рука помешала. Почему это не пенальти?
Это карма за подарок а матче с борнмутом
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Ответ 134572784@vkontakte.ru
Наверное потому что рука прижата, опущена, не двигается на встречу мячу, почему это пенальти?
Вообще не поэтому
По стоп кадру не видно, но рука в этом моменте совсем не прижата, а не поставили пенальти только из-за близкого расстояния. По факту Антони просто попал в руку, но по старым правилам это был бы пенальти
А вот на Гарначо при любых правилах нет пенальти - вместо того, чтобы пытаться обыгрывать, бить и возможно получить нарушение, Гарначо просто начал искать контакт и завалился
Тот же Антони пошел до конца, а Гарначо изначально планировал падать
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Ответ 134572784@vkontakte.ru
Наверное потому что рука прижата, опущена, не двигается на встречу мячу, почему это пенальти?
какая к черту прижатая рука? посмотрите эпизод в динамике. единственный аргумент - это расстояние, но оно не в упор. а рука отставлена в сторону и прерывает движение мяча в створ ворот.
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Ответ З А
Пенальти за такое только в ворота МЮ дают. И момент с Гарначо. Нам в этом сезоне штуки 3 после таких моментов поставили. Удар Антони летит скорее всего в ворота (что трудно конечно себе представить), рука помешала. Почему это не пенальти?
Расстояние метр.
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Ответ Topwintop
Тут не пеналь Рука Эдегора пеналь чистый
Признавайся, ты — Topar Topovic?
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Ответ Evgen_Hazard
Рука находится внизу, движения рукой не было. Таких пенальти можно за матч миллион зарабатывать
Не в тему, конечно, а у Чалова?
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