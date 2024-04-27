Ультрас «Милана» – руководству о сезоне: «Посредственность уступила место катастрофической концовке. В клубе тотальный хаос. Терпение иссякло! Мы привыкли быть в элите мирового футбола»

Ультрас «Милана» раскритиковали руководство клуба за нынешний сезон.

«Сезон подходит к концу, и посредственность, которая была ему присуща почти на всей дистанции, уступила место фатальной и катастрофической концовке. Как будто этого недостаточно, она была дополнительно омрачена злобными комментариями некоторых менеджеров, а также слухами касательно имени следующего тренера, и все это дает нам понять, что возвращение к былым временам не является основной целью клуба.

С момента прихода синьора прошло почти два года. Переходный период, период обустройства считались более чем обоснованными, но пришло время переходить к делу и фактами демонстрировать настоящие цели компании, будь то строительство амбициозной команды или команды, которая сможет только год за годом удерживать позицию в зоне Лиги чемпионов в ожидании возведения нового стадиона.

И мы хотим прояснить: если в приоритете второй вариант, то мы его не поддерживаем! Понятен тот факт, что мы не можем думать о том, чтобы направлять на трансферы реки денег, как это делают другие клубы в других лигах. Но нельзя думать о том, чтобы вернуть величие только за счет продажи ненужных футболистов и вложения вырученных средств в непроверенных футболистов.

Нельзя думать о строительстве побеждающей команды, если сейчас, когда на календаре почти май, еще неизвестно, кто будет новым тренером, а без этого тяжело создать с помощью рынка команду, совместимую с потребностями нового тренера. В клубе царит тотальный хаос, мы наблюдаем оглушительное молчание, постыдные, мягко говоря, стратегии коммуникации, а также отсутствие ясности в распределении ролей.

Джентльмены, терпение иссякло! «Милан» – это не товар, которым можно спекулировать, «Милан» – это не тот клуб, которому хватает самого факта участия в чем-то. За «Миланом» стоят люди, которые знают историю и традиции и привыкли к тому, чтобы быть в элите мирового футбола.

Если владельцы считают, что способны соответствовать этому, и смогут доказать это конкретными фактами (а выбор тренера поможет многое понять), то оно продолжит пользоваться неустанной поддержкой безумно влюбленных болельщиков. Если же нет, то вам следует забыть о том, чтобы быть в « » как на райском острове, как это происходило до сих пор», – говорится в заявлении на странице Banditi Curva Sud Milano.