Ультрас «Милана» – руководству о сезоне: «Посредственность уступила место катастрофической концовке. В клубе тотальный хаос. Терпение иссякло! Мы привыкли быть в элите мирового футбола»

Теги Милан серия А Италия болельщики Джерри Кардинале Футбол

Ультрас «Милана» раскритиковали руководство клуба за нынешний сезон.

«Сезон подходит к концу, и посредственность, которая была ему присуща почти на всей дистанции, уступила место фатальной и катастрофической концовке. Как будто этого недостаточно, она была дополнительно омрачена злобными комментариями некоторых менеджеров, а также слухами касательно имени следующего тренера, и все это дает нам понять, что возвращение к былым временам не является основной целью клуба.

С момента прихода синьора Кардинале прошло почти два года. Переходный период, период обустройства считались более чем обоснованными, но пришло время переходить к делу и фактами демонстрировать настоящие цели компании, будь то строительство амбициозной команды или команды, которая сможет только год за годом удерживать позицию в зоне Лиги чемпионов в ожидании возведения нового стадиона.

И мы хотим прояснить: если в приоритете второй вариант, то мы его не поддерживаем! Понятен тот факт, что мы не можем думать о том, чтобы направлять на трансферы реки денег, как это делают другие клубы в других лигах. Но нельзя думать о том, чтобы вернуть величие только за счет продажи ненужных футболистов и вложения вырученных средств в непроверенных футболистов.

Нельзя думать о строительстве побеждающей команды, если сейчас, когда на календаре почти май, еще неизвестно, кто будет новым тренером, а без этого тяжело создать с помощью рынка команду, совместимую с потребностями нового тренера. В клубе царит тотальный хаос, мы наблюдаем оглушительное молчание, постыдные, мягко говоря, стратегии коммуникации, а также отсутствие ясности в распределении ролей.

Джентльмены, терпение иссякло! «Милан» – это не товар, которым можно спекулировать, «Милан» – это не тот клуб, которому хватает самого факта участия в чем-то. За «Миланом» стоят люди, которые знают историю и традиции и привыкли к тому, чтобы быть в элите мирового футбола.

Если владельцы считают, что способны соответствовать этому, и смогут доказать это конкретными фактами (а выбор тренера поможет многое понять), то оно продолжит пользоваться неустанной поддержкой безумно влюбленных болельщиков. Если же нет, то вам следует забыть о том, чтобы быть в «Милане» как на райском острове, как это происходило до сих пор», – говорится в заявлении на странице Banditi Curva Sud Milano.

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Привыкли? 9 лет в ЛЧ не выступали (с 13/14)))
+39
-5
+34
Милан уже больше 10 лет не в элите, что их сейчас только бомбануло то? из-за зависти к Интеру что ли? и самое главное так пишут будто они реально что-то решают)
+24
-7
+17
Привыкли? Ахахахахахвхвхах, они помнят что было 7-8 сезонов назад? Да что там 7-8, Милан ещё в сезоне 19/20 закончил на 6 месте)))
+18
-4
+14
10лет без ЛЧ сидела элита 😁 Про игроков кто был в Милане вспомнинать страшно, хотя там и сейчас полно пассажиров.
+7
-1
+6
Ответ Владимир Владимир
Привыкли? 9 лет в ЛЧ не выступали (с 13/14)))
Есть вероятность, что не всем фанатам Милан от 9 до 15 лет)
+4
0
+4
Ответ korysh
Милан уже больше 10 лет не в элите, что их сейчас только бомбануло то? из-за зависти к Интеру что ли? и самое главное так пишут будто они реально что-то решают)
В Италии лидеры Курвы регулярно встречаются с первыми лицами клуба. К ним прислушиваются.
Влияние очень серьезное
+3
0
+3
Вот что делает случайное скудетто))
+3
-1
+2
Утютю, подумали боссы Милана и вытерли слезинку еврокупюрой
+2
-1
+1
А как они себе представляют попадание в элиту? По мановению волшебной палочки или что? Это долгий путь и сложный процесс, если вас, конечно же, не возьмут шейхи под крылышко. Учитывая специфику чемпионата, бороться с англичанами очень сложно, поэтому если про мировую элиту говорить - Милану будет это невозможно сделать. А в чемпионате Пиоли вас привел к элите, но вы его сливаете. Сливайте, придет Пирло и опустит вас на седьмые места, где вы сидели и элитно болели все десятые годы.
+3
-2
+1
Они с ума сошли? Милан очень грамотно управляется. Могли бы вообще обанкротится как это часто бывает в Италии.
+2
-1
+1
Пора бы уже отвыкнуть. Уже сколько лет прошло с тех времен.
+2
-1
+1
Ответ Shumi-jr
В Италии лидеры Курвы регулярно встречаются с первыми лицами клуба. К ним прислушиваются. Влияние очень серьезное
Если это так, то понятно почему итальянские клубы в заднице. От ультрас никакого профита. Вечно просящие билеты по дешевке или по субсидии, трансляции не покупают, носят свои ретро майки по 20 лет, а требований от клуба выше крыши. Да к тому же из-за их правых взглядов богатые не европейцы неохотно идут на стадион и вообще воздерживаются болеть за клуб. Лучше как в Англии разогнать их. Того же советую сделать и у нас, всякие там фратрии и виражи.
+1
0
+1
Ответ 6tspey7tb5
Может я что то пропустил и фанаты Милана скидывались в сезон с ковидом или купили игрока для клуба. Руководство и так зажимает все расходы. Тренер выжимает все возможное из состава. Сам болею за Милан давно, но ребят вы на фин состояние клуба смотрели. Хотели включили.
у Интера с финансами все намного хуже чем у Милана, но разница в игре и в составе колоссальная уже в обратную сторону.
0
0
0
Ответ Алексей Елистратов
А как они себе представляют попадание в элиту? По мановению волшебной палочки или что? Это долгий путь и сложный процесс, если вас, конечно же, не возьмут шейхи под крылышко. Учитывая специфику чемпионата, бороться с англичанами очень сложно, поэтому если про мировую элиту говорить - Милану будет это невозможно сделать. А в чемпионате Пиоли вас привел к элите, но вы его сливаете. Сливайте, придет Пирло и опустит вас на седьмые места, где вы сидели и элитно болели все десятые годы.
Ну вон Интер показал, как можно будучи по уши в финансовых долгах и в Серии А вернуться на вершину. До этого Ювентус в первый приход Аллегри тоже показал.

У Милана с новыми американскими владельцами сейчас систематический подход к построению этакой РБ/Боруссии системы, где основная цель - наращивание капитала за счет развития игроков.

Поэтому одни берут таких игроков как Мхитарян, Тюрам, Зоммер, Павар, а тренером Индзаги, а другие Муса, Окафор, Йович и тренером скорее всего Лопатеги. И не важно, кто заиграл, кто нет, тут важен в целом подход, а я напомню, что с финансами у Интера дела не лучше.
0
0
0
Ответ korysh
Милан уже больше 10 лет не в элите, что их сейчас только бомбануло то? из-за зависти к Интеру что ли? и самое главное так пишут будто они реально что-то решают)
10 лет это еще мягко сказанно
0
0
0
Школота в шоке от слов про "привыкли", но большая часть футбольного периода большинство членов ультрас пришли на золотые времена Милана. А десятые это так, мимолетный период.
0
0
0
Закипели души болельщиков из-за позорной игры с Ромой и чемпионства Интера в прямой игре, не должно быть такого. Да и сейчас с Ювентусом , мягко говоря, хрень, а не игра, пешком ходят, катают мяч с фланге на фланг.
0
0
0
Смотрю сейчас Юве Милан ….если это 2 и 3 команда италии то гнать вшею надо и тех и других . О каких многомилионых контрактах вообще речь . По качеству игры это Рпл середина таблицы . Кроме эмблем и настольгии о былом , два середника не более.
0
0
0
за 2 сезона привыкли?
0
0
0
Может я что то пропустил и фанаты Милана скидывались в сезон с ковидом или купили игрока для клуба. Руководство и так зажимает все расходы. Тренер выжимает все возможное из состава. Сам болею за Милан давно, но ребят вы на фин состояние клуба смотрели. Хотели включили.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий