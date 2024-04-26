Титов о зарплатах игроков: «Исключено, чтобы топовые иностранцы получали на уровне россиян. Фанаты «Анжи» были готовы закрыть глаза на зарплату Это’О – по-другому таких звезд мы привезти не можем»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия Самюэль Это′О Анжи деньги Футбол

Егор Титов высказался о зарплатах в российском футболе.

– Не кажется ли вам, что футболистам в чемпионате России переплачивают?

– А как вы хотите? Чтобы топовые иностранные игроки получали на уровне российских футболистов? Это исключено.

Мы помним зарплату Это’О в «Анжи» – такую зарплату ни один клуб в мире не смог дать тогда. Болельщики «Анжи» вспоминают тот период как единственный светлый момент в их истории. Они были готовы закрыть глаза на его зарплату, потому что это Это’О. По-другому таких звезд мы сюда привезти не можем.

– Но сегодня к нам приезжают иностранцы и получают большую зарплату, а результата не дают.

– Мы не входим сегодня в список лучших чемпионатов. По-другому сейчас быть не может, нам надо сначала попасть в еврокубки и чтобы вернулись институты сборных. После этого можно уже будет поговорить о зарплатах и других вещах. У меня больших претензий нет, такая жизнь сегодня.

– Вы помните свою зарплату в «Спартаке»?

– Это не имеет уже значения.

– Интересно сравнить, как платили раньше и сейчас.

– Раньше рубль был рублем, а доллар – долларом. В мое время на 100 долларов можно было жить неделю, а сегодня 100 долларов – это ни о чем. Если сравнить 90-е с нынешним временем, случилась инфляция, цены выросли в пять-шесть раз. Ничего удивительного нет, – ответил бывший игрок «Спартака».

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2 комментария
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100 баксов сейчас это 10к деревянных. Уж неделю то то вполне можно протянуть
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Ответ Nuri Shaw
100 баксов сейчас это 10к деревянных. Уж неделю то то вполне можно протянуть
мы с женой вдвоем меньше 10к тратим в неделю на еду и проезд, т.ч. тут Егорка не прав, да.
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