Широков об отстранении России: «Такое ощущение, что весь чемпионат куда-то выезжал. Дай бог, 2-3 команды в еврокубках играет, у остальных 375 игроков какая мотивация? Придумали себе отмазку»
Роман Широков высказался о влиянии отсутствия еврокубков на мотивацию клубов РПЛ.
– Откуда игрокам российских клубов черпать мотивацию, если до 2028 года они не смогут выступить на международных турнирах?
– Такое ощущение, что весь чемпионат куда-то выезжал. 16 команд на 25 футболистов умножьте – 400 игроков. Дай бог, 2-3 команды в еврокубках играет. У 375 футболистов какая мотивация?
У меня что спрашивать? Я лучший игрок России. Как будто нижняя часть таблицы на еврокубки выезжает. Мотивации у них нет. Придумали себе отмазку. Что ерунду-то говорить, – ответил экс-игрок «Зенита» и «Спартака» Роман Широков.
Понятно, что после 20-го тура многие отваливаются от такой возможности, но опять же можно попробовать в следующем сезоне прыгнуть выше головы.
Иностранцы хуже едут по этой причине, возможно, но нашим ныть вообще не о чем.
Выиграл попал в кубок УЕФА тогда
И стадионы были полные и уровень нормальный.
И эффективнее
А вот Аршавин всего один раз. Это факт.
и то что на эти 5 клубов поочередно выступающих в Европе приходилось примерно 80% всех футбольных болельщиков в стране - это так, ерунда.
плюс даже эти 5 клубов чередовались, в один год это был условный Ростов, в другой локомотив
Грузин ничего в футболе не понимал.