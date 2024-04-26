Широков об отстранении России: «Такое ощущение, что весь чемпионат куда-то выезжал. Дай бог, 2-3 команды в еврокубках играет, у остальных 375 игроков какая мотивация? Придумали себе отмазку»

Теги Спартак Зенит Роман Широков премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Р-Спорт Лига конференций УЕФА Футбол

Роман Широков высказался о влиянии отсутствия еврокубков на мотивацию клубов РПЛ.

– Откуда игрокам российских клубов черпать мотивацию, если до 2028 года они не смогут выступить на международных турнирах?

– Такое ощущение, что весь чемпионат куда-то выезжал. 16 команд на 25 футболистов умножьте – 400 игроков. Дай бог, 2-3 команды в еврокубках играет. У 375 футболистов какая мотивация? 

У меня что спрашивать? Я лучший игрок России. Как будто нижняя часть таблицы на еврокубки выезжает. Мотивации у них нет. Придумали себе отмазку. Что ерунду-то говорить, – ответил экс-игрок «Зенита» и «Спартака» Роман Широков.

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58 комментариев
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По фактам раскидал, а то разнылся подвал, мотивации нет у них понимаешь
+50
-6
+44
Ну так-то не поспоришь…
+45
-6
+39
Ответ Гришковец
Ну так-то не поспоришь…
Да легко тут поспорить. Широков просто выгодно манипулирует в рамках текущей политической повестки. В еврокубки долгое время выходили 5 команд - это раз. То есть игроков которые не выезжают уже 320, а не 375. Во вторых, середнячки имели небольшой шанс туда попасть, и для них это была мотивация какая никакая. Условные региональные Сочи, Рубин, Краснодар, Уфа нет-нет выходили в еврокубки и для них это великое событие. Или взять даже Сибирь тот же, вроде даже играл в ФНЛ тогда, а побеждал ПСВ. Все равно мотивация для середняков есть и будет, когда есть возможность попасть в еврокубки. В-третьих, еврокубки это большая мотивация для футболистов. Топам это возможность попасть в Европу и в элитные клубы и лиги, для середняков это возможность показать себя в чемпионате, чтобы попасть в топовые российские клубы и дальше реализовать мечту игры в еврокубках.

Понятно, что после 20-го тура многие отваливаются от такой возможности, но опять же можно попробовать в следующем сезоне прыгнуть выше головы.
+40
-10
+30
Ответ MikhaL
Комментарий скрыт
Шутка? Широков дважды признавался лучшим футболистом России.
+23
-1
+22
Тут Широков просто в яблочко.
Иностранцы хуже едут по этой причине, возможно, но нашим ныть вообще не о чем.
+12
-2
+10
Ну только не 2-3, а 4-5. Плюс ещё несколько команд лишь на финише отваливалось от зоны ЕК. Поэтому в целом после 20 туров за ЕК бодаться могло команд 8-10.
+11
-4
+7
Даже у команд Фнл была мотивация в Кубке России играть.
Выиграл попал в кубок УЕФА тогда
+4
0
+4
Ну у нижней то да, но теперь верхняя часть деградирует и скатывается в средний футбол. Уровень футболистов падает, легионеры высокого уровня уже не едут. Да и еврокубки для российских клубов - это возможность очень много заработать, даже в лиге конференций неплохие деньги платят, не говорю уже про ЛЧ....
+4
0
+4
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Так ведь и раньше мотивация была только у Зенита и ЦСКА, всë же постоянные участники Еврокубков, и хоть что-то выигрывали. Остальные как были статистами, так и остались. Теперь и подавно никаких перспектив, будем вариться в своëм котле, и без того низкий уровень российского футбола упадëт ниже плинтуса.
В СССР почти всё время варились в своём котле. Играли по сути только на ОИ, ЧМ и ЧЕ. В еврокубках что-то путное показывали лишь Динамо К и Динамо Тб.
И стадионы были полные и уровень нормальный.
+4
-1
+3
Ответ bevooch
Ну только не 2-3, а 4-5. Плюс ещё несколько команд лишь на финише отваливалось от зоны ЕК. Поэтому в целом после 20 туров за ЕК бодаться могло команд 8-10.
4-5 начинали играть. А в группы попадали 1-2, иногда 3 команды. Но это редко было.
+3
0
+3
Ответ fear
Да легко тут поспорить. Широков просто выгодно манипулирует в рамках текущей политической повестки. В еврокубки долгое время выходили 5 команд - это раз. То есть игроков которые не выезжают уже 320, а не 375. Во вторых, середнячки имели небольшой шанс туда попасть, и для них это была мотивация какая никакая. Условные региональные Сочи, Рубин, Краснодар, Уфа нет-нет выходили в еврокубки и для них это великое событие. Или взять даже Сибирь тот же, вроде даже играл в ФНЛ тогда, а побеждал ПСВ. Все равно мотивация для середняков есть и будет, когда есть возможность попасть в еврокубки. В-третьих, еврокубки это большая мотивация для футболистов. Топам это возможность попасть в Европу и в элитные клубы и лиги, для середняков это возможность показать себя в чемпионате, чтобы попасть в топовые российские клубы и дальше реализовать мечту игры в еврокубках. Понятно, что после 20-го тура многие отваливаются от такой возможности, но опять же можно попробовать в следующем сезоне прыгнуть выше головы.
Ты серьёзно? Краснодар каким боком здесь. За время его существования в РПЛ играли там чаще, чем какой нибудь Динамо
И эффективнее
+2
0
+2
Ответ Макс Отицкий
"Я лучший игрок России" Где-то поперхнулся чипсами один Аршавин
Дважды признавался лучшим футболистом России 2012 и 2013.
+3
-1
+2
Ответ Alex1104
Тут Широков просто в яблочко. Иностранцы хуже едут по этой причине, возможно, но нашим ныть вообще не о чем.
Да иностранцам вообще до лампочки эти еврокубки, они на заработки приезжают в Россию.
+4
-2
+2
Ответ igor.igorev
В СССР почти всё время варились в своём котле. Играли по сути только на ОИ, ЧМ и ЧЕ. В еврокубках что-то путное показывали лишь Динамо К и Динамо Тб. И стадионы были полные и уровень нормальный.
ты при памяти?
+1
0
+1
Какая мотивация?! Все забыли, что у футболистов игра в футбол - это работа?! )
+2
-1
+1
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Так ведь и раньше мотивация была только у Зенита и ЦСКА, всë же постоянные участники Еврокубков, и хоть что-то выигрывали. Остальные как были статистами, так и остались. Теперь и подавно никаких перспектив, будем вариться в своëм котле, и без того низкий уровень российского футбола упадëт ниже плинтуса.
Ну Зенит-ЦСКА в начале 10-ых, а в конце Зенит-Краснодар-Спартак скорее, но по факту согласен, 4-6 в среднем за счастье считали пройти стадии квалификации какой-нибудь 4 клуб Польши или лидера Кипра. Статисты, которые только очки в рейтинге УЕФА теряли
+1
0
+1
Роман добавил: "Дома сидите, епт"
+1
0
+1
Ответ bevooch
Ну только не 2-3, а 4-5. Плюс ещё несколько команд лишь на финише отваливалось от зоны ЕК. Поэтому в целом после 20 туров за ЕК бодаться могло команд 8-10.
Если взять статистику за 10 лет даже. У нас стабильно 6 слотов на Еврокубки, но в лучшем случае 3-4 команды играло в групповых этапах, а если учесть прямые слоты, то 2-3 команды в групповом этапе ЕК обычно (о чем речь). А если взять ещё фактор, успешных выступлений, для нас увидеть в Евровесне 1-2 команды это уже счастье (и речь даже не о ЛЧ, а ЛЕ). И после этих аргументов, ещё раз подумайте, сколько же реально команд от России играет в Еврокубках с целью побороться за них ? - ответит очевиден, 2-3 максимум за все время: Спартак, Зенит, Краснодар...Остальные клубы за радость брали факт игры хотя бы в группах Лиги Европы
+5
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И те, кто играл в еврокубках последние 3-4 сезона до бана, лучше бы этого не делали.
+3
-2
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Ответ Макс Отицкий
"Я лучший игрок России" Где-то поперхнулся чипсами один Аршавин
А что не так? Если правильно помню, то Роман Широков дважды признавался лучшим футболистом России.
А вот Аршавин всего один раз. Это факт.
+2
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+1
Ответ NIK7478
Какая мотивация?! Все забыли, что у футболистов игра в футбол - это работа?! )
Эммм? А как хорошо делать работу без мотивации?
+1
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Настоящая мотивация - победа или медали чемпионата. Любого - РПЛ, Пердива, Втордива, любительских. И такая мотивация была всегда, в том числе и до изобретения еврочашек. А еврочашки - это ложная мотивация, которая уводит в сторону ошибочного признания важности внешних турниров над внутренними. Если же без еврочашек мотивации не находится - просто футболист занимается не совсем своим делом. Не лежит душа полностью к футболу.
+2
-1
+1
Вообще никогда об этом в таком формате не задумывался. Прям респект Роману. Все-таки альтернативно мыслящие тоже накидывают интересные темы.
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0
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Ответ Alex1104
Тут Широков просто в яблочко. Иностранцы хуже едут по этой причине, возможно, но нашим ныть вообще не о чем.
угу, что ни делай - все на пользу! по такой логике и запрету выступлений на олимпиадах и не надо обижаться, ведь большинство спортсменов в РФ в любом случае там не выступали.

и то что на эти 5 клубов поочередно выступающих в Европе приходилось примерно 80% всех футбольных болельщиков в стране - это так, ерунда.

плюс даже эти 5 клубов чередовались, в один год это был условный Ростов, в другой локомотив
0
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Ответ igor.igorev
Да иностранцам вообще до лампочки эти еврокубки, они на заработки приезжают в Россию.
Да лан? Сверкнув в Лиге Европы можно было бы попасть в европейские клубы
+1
-1
0
Так ведь и раньше мотивация была только у Зенита и ЦСКА, всë же постоянные участники Еврокубков, и хоть что-то выигрывали. Остальные как были статистами, так и остались. Теперь и подавно никаких перспектив, будем вариться в своëм котле, и без того низкий уровень российского футбола упадëт ниже плинтуса.
+5
-5
0
Ответ KaaTim
Ты ведь тролишь? Скажи, что да, сложно поверить, что такой ход мысли вообще возможен.
Нет, это правильный ход мыслей. Он ставит на первое место свою лигу, свой футбол, как в норме должно быть. Обратите внимание, что в так называемых "топ- лигах" европки, приоритет внутреннего чемпионата не оспаривается. А англичайники вообще эти еврочашки не жаловали, спокойно выставляя ослабленные составы или играя вполсилы, если внешние турниры мешали внутреннему календарю. При этом, вторые десятки этих чемпионатов заполнены плюшевыми клубами, которые попадут в еврочашки примерно никогда (слишком сильно надо прыгнуть выше головы и много фаворитов впереди должны лопухнуться, чтобы это произошло). Тем не менее, играют, находят мотивацию выходить и вынимать от мешков свои 3-5 мячей сезон за сезоном. А вот ложную мотивацию о приоритете еврочашек над внутренними турнирами любят продвигать в остальные чемпионаты. Сами такое не едят. Обидно, что у нас, таки, многие, это проглотили. Уважать себя надо.
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Ответ igor.igorev
В СССР почти всё время варились в своём котле. Играли по сути только на ОИ, ЧМ и ЧЕ. В еврокубках что-то путное показывали лишь Динамо К и Динамо Тб. И стадионы были полные и уровень нормальный.
СССР - это 15 стран.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Это вопрос сложный, считаю что причин было несколько. Тут и настоящий( а не нынешний показной) патриотизм, и некоторое опасение за возможные последствия проигрыша - в 1952 году основу футбольной сборной составлял ЦДКА, и когда проиграли югославам на ОИ то клуб моментально разогнали. И ещë - на фоне абсолютной народной нищеты того периода футболисты жили как в сказке, квартиры, дачи, машины, питание. Боязнь все эти блага потерять и заставляла держаться в тонусе.
В 1952 году грузин Джугашвили расформировал ЦДКА, кстати, армейцы не составляли основу сборной от них было всего 3 представителя Бобров, Башашкин и Петров.
Грузин ничего в футболе не понимал.
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Ответ igor.igorev
В СССР почти всё время варились в своём котле. Играли по сути только на ОИ, ЧМ и ЧЕ. В еврокубках что-то путное показывали лишь Динамо К и Динамо Тб. И стадионы были полные и уровень нормальный.
Это вопрос сложный, считаю что причин было несколько. Тут и настоящий( а не нынешний показной) патриотизм, и некоторое опасение за возможные последствия проигрыша - в 1952 году основу футбольной сборной составлял ЦДКА, и когда проиграли югославам на ОИ то клуб моментально разогнали. И ещë - на фоне абсолютной народной нищеты того периода футболисты жили как в сказке, квартиры, дачи, машины, питание. Боязнь все эти блага потерять и заставляла держаться в тонусе.
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