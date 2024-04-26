Якубко о налоге на легионеров: «Глупость, ограбление бедных – сильные команды с деньгами станут еще сильнее, а остальным будет тяжело. Уровень РПЛ пострадает»

Теги Мартин Якубко премьер-лига Россия лимит на легионеров деньги Футбол

Мартин Якубко высказался об идее налога на легионеров.

Напомним, со следующего сезона в Мир РПЛ может быть введен налог на легионеров, согласно которому клубам придется платить от пяти до десяти тысяч рублей за каждую минуту, проведенную на поле иностранным футболистом. 

«Из-за налога на легионеров пострадает уровень Премьер-лиги. Есть команды, которые могут позволить себе легионеров, а остальным будет тяжело.

Я думаю, что это глупость. Разрешите, чтобы на поле бесплатно находилось 3-4 легионера, как в наше время. Или разрешите играть только качественным легионерам, выступающим за свои сборные.

А вводить такое правило – получится, что сильные команды с деньгами станут еще сильнее. Будет огромная разница между ними и другими клубами, которые не могут себе это позволить. Это получается ограбление бедных. Когда слышу про это все, логика у меня пропадает», – заявил экс-футболист «Амкара» и сборной Словакии.

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9 комментариев
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Да, загоните наш футбол, в каменный век и так доплата за паспорт, как игроку с кубком мира за спиной, так ещё и налог на легов включите.
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Был уже налог на иностранных тренеров.Я смотрю у нас теперь сплошь доморощенные Клоппы и Моуриньо тренируют.P S. Пишите уж прямо - денег очень хочется!
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Не понимаю негатива к самой идее налога, ведь по сути это ослабление лимита, более гибкое решение. Сумму налога можно хоть каждый сезон без проблем менять, а значит быстро найдётся оптимальный вариант. Единственное, хотелось бы чтобы его вводили постепенно, и чтобы поначалу несколько легов не облагались налогом, чтобы небогатые клубы действительно не были вынуждены продавать за бесценок тех, кого не тянут финансово
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Ответ Данила Данайцев
Да, загоните наш футбол, в каменный век и так доплата за паспорт, как игроку с кубком мира за спиной, так ещё и налог на легов включите.
Если легионер из недружественных стран то налог в 2 раза выше должен быть))
Если из дружественных то 1,5 коэффициент.
Из Эритреи в виде исключения без налога.
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Ответ Данила Данайцев
Да, загоните наш футбол, в каменный век и так доплата за паспорт, как игроку с кубком мира за спиной, так ещё и налог на легов включите.
Уберите агентов, не будет бешеных доплат. Все решаемо.
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Ответ Белый Пряник
Не понимаю негатива к самой идее налога, ведь по сути это ослабление лимита, более гибкое решение. Сумму налога можно хоть каждый сезон без проблем менять, а значит быстро найдётся оптимальный вариант. Единственное, хотелось бы чтобы его вводили постепенно, и чтобы поначалу несколько легов не облагались налогом, чтобы небогатые клубы действительно не были вынуждены продавать за бесценок тех, кого не тянут финансово
Ну и это удешевит паспортистов, тк наценка за паспорт станет равной величине налога
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