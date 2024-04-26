Якубко о налоге на легионеров: «Глупость, ограбление бедных – сильные команды с деньгами станут еще сильнее, а остальным будет тяжело. Уровень РПЛ пострадает»
Мартин Якубко высказался об идее налога на легионеров.
Напомним, со следующего сезона в Мир РПЛ может быть введен налог на легионеров, согласно которому клубам придется платить от пяти до десяти тысяч рублей за каждую минуту, проведенную на поле иностранным футболистом.
«Из-за налога на легионеров пострадает уровень Премьер-лиги. Есть команды, которые могут позволить себе легионеров, а остальным будет тяжело.
Я думаю, что это глупость. Разрешите, чтобы на поле бесплатно находилось 3-4 легионера, как в наше время. Или разрешите играть только качественным легионерам, выступающим за свои сборные.
А вводить такое правило – получится, что сильные команды с деньгами станут еще сильнее. Будет огромная разница между ними и другими клубами, которые не могут себе это позволить. Это получается ограбление бедных. Когда слышу про это все, логика у меня пропадает», – заявил экс-футболист «Амкара» и сборной Словакии.
Если из дружественных то 1,5 коэффициент.
Из Эритреи в виде исключения без налога.