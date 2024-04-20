«ПСЖ» получит 20 млн евро от «Айнтрахта» за аренду и выкуп Экитика. На него потратили 28+ млн

Названа сумма, за которую «Айнтрахт» выкупит Юго Экитика у «ПСЖ».

Как пишет , немецкий клуб заплатит не только 3,5 млн евро за аренду форварда, но и выкупит его за 16,5 млн. Экитик уже согласовал условия личного контракта с « ».

Напомним, летом 2022-го « » арендовал на тот момент лучшего бомбардира «Реймса» с обязательством выкупа за 28,5+6,5 млн евро.

Вчера Экитик забил первый гол за «Айнтрахт» – в 12-м матче. Полную статистику 21-летнего форварда можно изучить здесь.