«ПСЖ» получит 20 млн евро от «Айнтрахта» за аренду и выкуп Экитика. На него потратили 28+ млн
Названа сумма, за которую «Айнтрахт» выкупит Юго Экитика у «ПСЖ».
Как пишет Фабрицио Романо, немецкий клуб заплатит не только 3,5 млн евро за аренду форварда, но и выкупит его за 16,5 млн. Экитик уже согласовал условия личного контракта с «Айнтрахтом».
Напомним, летом 2022-го «ПСЖ» арендовал на тот момент лучшего бомбардира «Реймса» с обязательством выкупа за 28,5+6,5 млн евро.
Вчера Экитик забил первый гол за «Айнтрахт» – в 12-м матче. Полную статистику 21-летнего форварда можно изучить здесь.
Летом купят Осимхена, нападение будет в порядке.
Ему пока нужна игровая практика в клубе попроще
Но быстро избавились.