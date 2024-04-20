«ПСЖ» получит 20 млн евро от «Айнтрахта» за аренду и выкуп Экитика. На него потратили 28+ млн

Теги Айнтрахт Франкфурт ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы деньги Юго Экитик Фабрицио Романо Футбол

Названа сумма, за которую «Айнтрахт» выкупит Юго Экитика у «ПСЖ».

Как пишет Фабрицио Романо, немецкий клуб заплатит не только 3,5 млн евро за аренду форварда, но и выкупит его за 16,5 млн. Экитик уже согласовал условия личного контракта с «Айнтрахтом».

Напомним, летом 2022-го «ПСЖ» арендовал на тот момент лучшего бомбардира «Реймса» с обязательством выкупа за 28,5+6,5 млн евро.

Вчера Экитик забил первый гол за «Айнтрахт» – в 12-м матче. Полную статистику 21-летнего форварда можно изучить здесь.

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7 комментариев
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Норм для ПСЖ. Потраченные деньги почти вернули.

Летом купят Осимхена, нападение будет в порядке.
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Ответ icitron
Зашибись счетоводы! То есть Айнтрахту 20 сумели посчитать, а ПСЖ 28+.. Может все таки 35? И да это очень важно))!
Думаю, по условиям Реймс получил бонусов поменьше 6,5 млн. Экитик объективно не блистал в прошлом сезоне (как и в этом).
+2
0
+2
Зашибись счетоводы! То есть Айнтрахту 20 сумели посчитать, а ПСЖ 28+.. Может все таки 35? И да это очень важно))!
+2
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+1
Когда брали, думали выстрелит и сгодится хотя бы под ротацию, увы не заиграл на нужном уровне

Ему пока нужна игровая практика в клубе попроще
+1
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Не заиграл в ПСЖ, бывает.
Но быстро избавились.
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Ответ Dand
Норм для ПСЖ. Потраченные деньги почти вернули. Летом купят Осимхена, нападение будет в порядке.
как раз не покупали прошлым летом коло-муани и рамуша
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