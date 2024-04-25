Антон Заболотный: «Спартак» спасся на послених секундах в матче 1-го круга, это понимают даже его фанаты. Надеюсь, на нашем поле такого не произойдет»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Антон Заболотный Футбол

Антон Заболотный вспомнил матч первого круга со «Спартаком».

Тогда московское дерби завершилось вничью 2:2. «Спартак» забил гол, принесший ничью, на 90+7-й минуте.

– Запомнился матч первого круга?

– Очень хорошо. Двоякие эмоции от него. Даже люди, которые болеют за «Спартак», понимают, что красно-белые просто спасли встречу на последних секундах.

Мы проводили отличный матч, владели инициативой, но сами упустили победу. Тем футбол и интересен. Надеюсь, что на нашем поле такого не произойдет.

Теперь эмоции оставляем на второй план. Мы проанализировали ту встречу досконально, от начала и до конца. Уверен, такого больше не допустим, – сказал форвард ЦСКА.

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8 комментариев
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Мы такого не допустим, поэтому пропустим сразу и быстро несколько штук.
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Нет Антон, не «Спартак спасся» а вы отдали игру, как и с Зенитом и с многими командами в этом сезоне
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Радуйтесь кони Антохи нет, отгрузил бы вам по полной!
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объясните ему что в футбол играют 90+ мин . а он то просто расслабился
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Бедгый парень, до него так и не дошло.
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Ответ sbuivol
Комментарий удален модератором
Это было в прошлом сезоне. Ты все проспал или перепутал.
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Комментарий удален модератором
Да, для кб компенсированные минуты бывают без лимита😏
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Если к утру мы будем живы, то мы будем знать, что мы не умерли! а.заболотный
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