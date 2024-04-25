Антон Заболотный: «Спартак» спасся на послених секундах в матче 1-го круга, это понимают даже его фанаты. Надеюсь, на нашем поле такого не произойдет»

Антон Заболотный вспомнил матч первого круга со «Спартаком».

Тогда московское дерби завершилось вничью 2:2. «Спартак» забил гол, принесший ничью, на 90+7-й минуте.

– Запомнился матч первого круга?

– Очень хорошо. Двоякие эмоции от него. Даже люди, которые болеют за «Спартак», понимают, что красно-белые просто спасли встречу на последних секундах.

Мы проводили отличный матч, владели инициативой, но сами упустили победу. Тем футбол и интересен. Надеюсь, что на нашем поле такого не произойдет.

Теперь эмоции оставляем на второй план. Мы проанализировали ту встречу досконально, от начала и до конца. Уверен, такого больше не допустим, – сказал форвард ЦСКА.