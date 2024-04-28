Лион – Монако где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Франции 28 апреля
В воскресенье, 28 апреля, сыграют Лион и Монако в 31 туре Чемпионата Франции по футболу – Лига 1.
- Игра пройдет на стадионе «Групама Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Сетанта Спортс.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Лион – Монако
- Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
Чемпионат Франции по футболу – Лига 1: все новости
Последние матчи Лион
- ПСЖ – Лион : 4 – 1
- Лион – Брест : 4 – 3
- Нант – Лион : 1 – 3
- Лион – Валансьен : 3 – 0
- Лион – Реймс : 1 – 1
Последние матчи Монако
- Монако – Лилль : 1 – 0
- Брест – Монако : 0 – 2
- Монако – Ренн : 1 – 0
- Метц – Монако : 2 – 5
- Монако – Лорьян : 2 – 2
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