Лион — Монако: прогноз на матч 28 апреля 2024, чемпионат Франции

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28 апреля, в воскресенье, «Лион» на своем поле сыграет с «Монако» в матче 31-го тура чемпионата Франции. Встреча пройдет на арене «Групама Стэдиум» в Лионе и начнется в 20:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Х2; ТМ 3,5.

Лион

 

Сейчас «Лион» идет в середине турнирной таблицы, занимая девятое место и чувствуя себя в безопасности. А в начале сезона казалось, что именитому французскому клубу уготована тяжелая судьба бороться за выживание.

В первой трети сезона у команды действительно было все очень плохо. Первую победу «Лион» одержал только в 11-м туре над «Ренном» (1:0).

А до этого в десяти турах подопечные тогда еще Фабио Гроссо набрали только четыре очка благодаря ничьим с «Ниццей», «Гавром», «Лорьяном» и «Метцом». С такими удручающими результатами команда оккупировала последнюю строчку в турнирной таблице.

После победы над «Ренном», казалось, дела пойдут на лад, но команда снова потерпела три подряд поражения в чемпионате Франции. Впрочем, два из них уже были без Гроссо — чемпион мира-2006 в составе сборной Италии был уволен спустя всего два с половиной месяца работы в клубе.

На его смену пришел французский специалист Пьер Саж, который тоже начал с двух поражений — на выезде его команда сначала проиграла «Лансу» (2:3), а затем и «Марселю» (0:3).

Зато первая домашняя игра под руководством нового главного тренера стала триумфальной — «Лион» разгромил «Тулузу» со счетом 3:0. Героем встречи стал экс-игрок лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт, оформивший хет-трик.

После этого дела пошли в гору, и команда одержала еще две важные победы — над «Монако» в гостях и «Нантом» дома. Обсе встречи были выиграны с минимальным преимуществом.

Но дальше вновь провал — два поражения к ряду. В том числе от «Гавра» Далера Кузяева. Сам российский полузащитник в той игре отметился голевой передачей.

Так что первая часть сезона получилась для «Лиона» очень нестабильной, и в зимнее трансферное окно клуб сделал ряд хороших приобретений.

Так, в частности, в аренду у «Вест Хэма» был взят алжирец Саид Бенрахма, а из «Ноттингем Форест» — бельгиец Орель Мангаля.

У «Ренна» был куплен серб Неманя Матич, в послужном списке которого такие клубы как «Челси» и Манчестер Юнайтед».

А самой дорогой покупкой стало приобретение у бельгийского «Гента» нигерийского нападающего Гифта Орбана за 12 миллионов евро.

После такого усиления дела у «Лиона» полностью наладились, и в последних одиннадцати играх лионцы одержали восемь побед и поднялись в середину турнирной таблицы.

Самый ударный месяц «Лион» выдал в феврале, когда одержал четыре победы в четырех матчах.

В предыдущем туре «Лион» гостил в Париже и без особых вариантов уступил «ПСЖ» — 1:4. Хотя «Лион» уже и ни на что не претендует в чемпионате, все равно эта встреча имела важное значение.

По сути это была репетиция финала Кубка Франции, в котором как раз сыграют «Лион» и «ПСЖ» 25 мая. Так что теперь у парижан еще есть психологическое преимущество, ведь в чемпионате они не оставили шансов своему сопернику.

Но характер у «Лиона» точно есть — это команда показала в недавней игре с «Брестом», который борется за попадание в Лигу Чемпионов. К 70-й минуте лионцы уступали 1:3, но за двадцать минут перевернули ход встречи и выиграли 4:3. На шестнадцатой (!) добавленной минуте Эйнсли Мэйтленд-Найлз реализовал пенальти и принес своей команде очередную победу.

Лидером этого «Лиона» остается Ляказетт — француз забил 15 мячей в чемпионате и идет третьим в списке снайперов Лиги 1. Выиграть ее, конечно, не получится — у Киллиана Мбаппе на счету уже 26 голов. Кстати, по слухам Ляказетт может летом уехать либо в Саудовскую Аравию, либо в МЛС.

Монако

 

«Монако» в предыдущем туре одержало архиважную победу над «Лиллем» со счетом 1:0 благодаря голу Юссуфа Фофана. Это была битва двух прямых конкурентов за попадание в Лигу Чемпионов, и теперь у «Монако» есть комфортное преимущество над конкурентами. За четыре тура до финиша чемпионата клуб Александра Головина занимает второе место, опережая «Брест» и «Лилль» на пять и шесть очков соответственно.

Прогноз на матч ПСЖ – Гавр

 

«Монако» в последнее время очень хорош: команда Ади Хюттера в последних восьми турах одержала шесть побед и лишь дважды сыграла вничью. В том числе и лидирующим «ПСЖ» на своем поле со счетом 0:0.

Команда действительно находится в хорошей форме и наверняка решит задачу попадания в групповой этап Лиги Чемпионов на будущий сезон.

Правда, в этом ей вряд ли сможет помочь Головин. К сожалению, российский полузащитник повредил голеностоп на одной из тренировок и выбыл из общей группы.

Правда, Хюттер очень рассчитывает на то, что срок восстановления россиянина будет меньше, и Головин, который является важнейшим игроком его команды, все-таки успеет провести еще несколько игр на решающем отрезке сезона.

Бремя лидерства на финише чемпионата должны на себя взять другие футболисты. Например, Виссам Бен-Йеддер, который проводит очень хороший сезон. Нападающий забил 11 голов и является лучшим по этому показателю в своей команде.

Также очень хорошо смотрится пришедший из «Ливерпуля» Такуми Минамино. Японец сам забил восемь мячей, а еще пять отдал голевые передачи на партнеров. По системе «гол + пас» он лучший в «Монако».

Всего на один балл от него отстает наш Головин. Россиянин сам отличился шесть раз, а еще столько же ассистировал партнерам. Так что очень жаль, что он получил травму и пока не может улучшить свою и без того хорошую статистику.

Также из-за травмы пока не может помочь своим партнерам по команде сенегалец Исмаиль Якобс, у которого травма колена. Левый защитник уже перенес операцию, однако есть вероятность, что он тоже он еще сможет сыграть до завершения текущего сезона.

Лион — Монако: история личных встреч

 

У двух ведущих клубов Франции большая история взаимоотношений. За последние тридцать лет команды встречались 62 раза. «Лион» выиграл 27 раз, а «Монако» — 21.

В матче первого «Лион» неожиданно обыграл монегасков на их поле с минимальным счетом благодаря голу Жеффиньо на последних минутах встречи.

В Лионе хозяева выиграли в четырех последних матчах из пяти. В прошлом сезоне «Лион» были сильнее со счетом 3:1.

«Монако» же последний раз уезжал из Лиона с победой в 2021 году, когда выиграл 2:0 благодаря голам Виссама Бен-Йеддера и немца Кевина Фолланда.

Лион — Монако: прогноз на матч

 

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок 30-го тура Лиги 1:

  • Победа «Лиона» — 2.49
  • Ничья — 3.75
  • Победа «Монако» — 2.67

Аналитики оценивают шансы команд примерно одинаково, что логично. Несмотря на разные позиции в турнирной таблице, будущие соперники примерно одного и весьма высокого класса. Так что нас ждет очень интересный и тяжелопрогнозируемый матч.

И все-таки предположим, что «Монако», решающий более серьезную задачу, как минимум не проиграет, так что можно взять Х2 за 1.55.

Как показал матч с «Лиллем», монегаски в важных играх стараются построже сыграть сзади, поэтому и эта игра должна получится не слишком результативной, поэтому можно поставить на ТМ 3,5 с коэффициентом 1.57.

Где смотреть матч Лион – Монако

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Лион – Монако
Дата проведения
28 апреля, 20.00, «Групама Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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