Карпин об 1:0: «До 70‑й минуты все нравилось. Потом «Урал» усилил давление, это было больше похоже на навал»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги игры с «Уралом».

Желто-синие одержали победу со счетом 1:0 в перенесенном матче 21-го тура Мир .

– Вы довольны сегодня своей командой?

– Первым таймом доволен полностью. Возможно, не было много моментов, но был контроль за игрой. У наших ворот вообще только после углового какое‑то напряжение было.

Мы пару моментов создали в первом тайме, ну, а во втором забили гол, до 70‑й минуты все нравилось. Не понравились последние минуты после нашего гола. « » тоже надо было выигрывать, рисковать. Это было больше похоже на навал. Из этого они выжимали моменты.

– Вас удивило, что «Урал» вышел на матч без центрального нападающего?

– Нет, это тот же состав, что против «Сочи» играл. Ничего удивительного в этом не было. Я так понимаю, что была надежда на быстрых , Дмитриева, и – четверку атакующих футболистов. Ставка была на это.

– После пропущенного гола «Ростов» перестал в атаку играть.

– Я уже сказал, что «Урал» усилил давление – меньше контроля, больше случайных мячей. Атаковали по возможности, пытались удержать счет, поэтому такая концовка сложилась, – сказал Карпин.