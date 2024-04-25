«Ростов» – лучшая команда РПЛ в 2024 году. Она набрала 16 очков в 7 матчах

«Ростов» выиграл все три матча на выезде в 2024 году.

Сегодня команда тренера выиграла у « » (1:0) в выездном матче 21-го тура Мир РПЛ.

Примечательно, что в осенней части сезона у « » не было ни одной победы в девяти выездных матчах чемпионата России: шесть поражений и три ничьих.

На данный момент «Ростов» – лучшая команда РПЛ в 2024 году (16 очков в 7 матчах). В таблице желто-синие идут на 7-м месте с 37 очками.