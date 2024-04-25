«Ростов» – лучшая команда РПЛ в 2024 году. Она набрала 16 очков в 7 матчах

Теги Ростов премьер-лига Россия Урал Валерий Карпин Футбол

«Ростов» выиграл все три матча на выезде в 2024 году.

Сегодня команда тренера Валерия Карпина выиграла у «Урала» (1:0) в выездном матче 21-го тура Мир РПЛ.

Примечательно, что в осенней части сезона у «Ростова» не было ни одной победы в девяти выездных матчах чемпионата России: шесть поражений и три ничьих.

На данный момент «Ростов» – лучшая команда РПЛ в 2024 году (16 очков в 7 матчах). В таблице РПЛ желто-синие идут на 7-м месте с 37 очками.

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5 комментариев
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Да кто бы сомневался! Ростов лучший! Правда пришлось Спартаку проиграть, чтобы от Георгиевича отстали...:)))
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Весенний чемпион
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Ответ Невский баклан
16:7х30=68 вот столько было бы очков, если бы Ростов играл так стабильно на протяжении всего чемпионата. Чемпион в среднем набирает 64 очка в РПЛ.
Чтобы так играть весь чемпионат немного другой набор исполнителей должен быть.
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16:7х30=68 вот столько было бы очков, если бы Ростов играл так стабильно на протяжении всего чемпионата. Чемпион в среднем набирает 64 очка в РПЛ.
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