Винисиус о победах над «Сити» и «Барсой»: «Очень хорошая неделя. Мы должны продолжать вести «Реал» к вершине – победе в ЛЧ»

Винисиус Жуниор заявил о желании выиграть Лигу чемпионов.

«Реал» одержал победу над «Манчестер Сити» в 1/4 финала турнира (3:3, 1:1, пен. 4:3). В полуфинале мадридский клуб встретится с «Баварией».

«Я очень рад той любви, которую мне дарят болельщики, и сейчас мы переживаем лучший момент сезона, когда предстоят важные матчи. Поэтому выкладываться по полной – это лучшее, что я могу предложить болельщикам.

У нас только что была очень хорошая и важная для нас неделя (с победами над «Ман Сити» и «Барселоной» – Sports), но теперь мы должны продолжать вести « » к вершине, а именно к победе в чемпионов», – сказал вингер «Реала».