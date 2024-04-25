Винисиус о победах над «Сити» и «Барсой»: «Очень хорошая неделя. Мы должны продолжать вести «Реал» к вершине – победе в ЛЧ»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор заявил о желании выиграть Лигу чемпионов.

«Реал» одержал победу над «Манчестер Сити» в 1/4 финала турнира (3:3, 1:1, пен. 4:3). В полуфинале мадридский клуб встретится с «Баварией». 

«Я очень рад той любви, которую мне дарят болельщики, и сейчас мы переживаем лучший момент сезона, когда предстоят важные матчи. Поэтому выкладываться по полной – это лучшее, что я могу предложить болельщикам.

У нас только что была очень хорошая и важная для нас неделя (с победами над «Ман Сити» и «Барселоной» – Sports), но теперь мы должны продолжать вести «Реал Мадрид» к вершине, а именно к победе в Лиге чемпионов», – сказал вингер «Реала». 

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13 комментариев
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Ответ Родри 6
Да Реал и выиграет эту ЛЧ 100 %
Не стал бы так недооценивать Баварию даже в таком состоянии, тем более в ЛЧ всего 2 матча
+7
0
+7
Ответ fallout
Судья поможет кабинету
барса уже вылетела, и там даже судья не спас от разгрома
+4
-1
+3
Ответ fallout
Судья поможет кабинету
Судейский клуб вылетел, к сожалению карма за 6-1 настигла их.
+3
-1
+2
Реал не сможет, судья поможет
+4
-4
0
Ответ Родри 6
У Реала все же сильнее состав и тренер
Смешно
0
0
0
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