Мерфи о Бруну: «Если бы он играл у Клоппа или Гвардиолы, он бы не так театрально реагировал – уровень партнеров не вызывал бы у него такого раздражения»

Дэнни Мерфи полагает, что Бруну Фернандеш недоволен уровнем партнеров по команде.

Вчера « » дома обыграл «Шеффилд Юнайтед» (4:2) в матче 29-го тура . Португалец забил два гола и отдал результативную передачу.

«Лучшее качество , которым обладают все отличные игроки, – его смелость в том, чтобы постоянно пытаться создавать что-то для своей команды, когда другие игроки не видны.

У него великолепная техника, но его театральное поведение слегка разочаровывает. Говоря предельно честно и учитывая качество его игры, если бы последние несколько лет он играл в команде Клоппа или Гвардиолы, возможно, он бы не вел себя так театрально. Потому что тогда бы уровень партнеров не вызывал бы у него такого раздражения.

Он отлично проявляет себя, он очень вынослив и справился очень хорошо», – заявил экс-игрок «Ливерпуля» после матча.