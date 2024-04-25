Мерфи о Бруну: «Если бы он играл у Клоппа или Гвардиолы, он бы не так театрально реагировал – уровень партнеров не вызывал бы у него такого раздражения»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Дэнни Мерфи Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Бруну Фернандеш Футбол

Дэнни Мерфи полагает, что Бруну Фернандеш недоволен уровнем партнеров по команде.

Вчера «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Шеффилд Юнайтед» (4:2) в матче 29-го тура АПЛ. Португалец забил два гола и отдал результативную передачу.

«Лучшее качество Фернандеша, которым обладают все отличные игроки, – его смелость в том, чтобы постоянно пытаться создавать что-то для своей команды, когда другие игроки не видны.

У него великолепная техника, но его театральное поведение слегка разочаровывает. Говоря предельно честно и учитывая качество его игры, если бы последние несколько лет он играл в команде Клоппа или Гвардиолы, возможно, он бы не вел себя так театрально. Потому что тогда бы уровень партнеров не вызывал бы у него такого раздражения.

Он отлично проявляет себя, он очень вынослив и справился очень хорошо», – заявил экс-игрок «Ливерпуля» после матча.

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3 комментария
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Бруно реально топ игрок, более чем уверен при САФ он бы блистал не хуже КДБ. Но учитывая уровень команды у него жопа и горит и он показывает свою не самую лучшую сторону.
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Хоть фанат Сити, но признаю Бруну сильнее как футболист чем Бернарду. Это не укор Сильве, он пахарь и многое сделал для клуба.
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бруну в барсу надо!
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