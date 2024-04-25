Тен Хаг о 4:2 с «Шеффилдом»: «МЮ» не паниковал, уступая в счете. Каземиро очень хорош как центральный защитник»

Эрик тен Хаг подвел итоги матча «МЮ» против «Шеффилд Юнайтед».

Сегодня манкунианцы дома обыграли « » (4:2) в матче 29-го тура .

О матче

«Сегодня было много позитива. Команда проявила стойкость, продолжая бороться после того, как дважды уступала в счете. Но были и негативные моменты.

Мы отдали им преимущество, такое не должно случаться – это неприемлемо, мы должны извлечь из этого урок. Но я доволен победой, и нам нужно двигаться дальше».

О реакции команды на отставание в счете

«Вы видели какую-либо панику? Нет, совершенно, мы были очень собраны. Мы продолжали создавать моменты на протяжении всей игры».

О том, была ли игра команды идеальной в последние 15 минут

«Нет, 70 минут на «Уэмбли» были намного лучше. Моментами мы можем играть очень хорошо. Это непросто, когда случается много замен».

Об игре

«Я думаю, что он очень хорош в качестве центрального защитника вместе с Харри [ ]. Очень стабилен как во владении мячом, так и без него».

Мы стремимся развивать команду. Количество голов, которые мы забиваем в данный момент, – это огромный прогресс. Уверен, что, если вернется наша четвертка защитников, мы будем играть очень стабильно», – сказал главный тренер « » BBC после матча.