«МЮ» прервал серию из 4 матчей без побед в АПЛ, обыграв «Шеффилд»

Теги Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

«Ман Юнайтед» прервал серию из 4 матчей без побед в АПЛ.

Сегодня манкунианцы дома обыграли «Шеффилд Юнайтед» (4:2) в матче 29-го тура АПЛ.

Ранее команда Эрика тен Хага не могла одержать победу в четырех матчах АПЛ подряд.

«МЮ» трижды сыграл вничью – с «Борнмутом» (2:2), «Ливерпулем» (2:2) и «Брентфордом» (1:1), а также проиграл «Челси» (3:4).

На данный момент манчестерский клуб, набрав 53 очка, занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» примет «Бернли».

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14 комментариев
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Решфорд не играет - сразу победка !
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Ответ Тумбочка Тевеса
Роль Решфорда сегодня Гарначо исполнял
Аргентинце хотя бы до удара доводил а не путался в защитниках .
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Машина завелась!!!!
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На характере. Очередной камбэк от Эрика.
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Как же они похожи со Спартаком.
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Видите, стоило мне включить матч МЮ и сразу же 7хаг отреагировал волевой победой! Почувствовал, что надо посрамить его персонального хейтера. Правда Онана при этом об...ся снова, как не включу игру МЮ, вечно он пускает и пускает.
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Ответ Старик Стариканов
Ждём пафосное вью хага,как команда выдала лучший матч сезона
А что ему остается ? Команда играет как говно, он всячески пытается удар на себя отвести, говоря такие бредни в интервью
Он же не Дурак, все прекрасно понимает, но тренеру который слил сезон проще справляться с хейтом нежели обрушить все это на игроков
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Ответ Topwintop
А сколько миллиардов надо Хави чтобы выиграл ЛЧ как тренер?
Не трогай эту китайскую подделку Пепуна, там всё-таки ДНК, вера, ещё какая-то хня. Пофигу, что слили 4 ЭК подряд впервые за 85 лет, зато династия на тренерском мостике.
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Ответ Elik1989
Очень много пропускают. Только за последние 5 игр АПЛ в среднем 2.2 гола в свои ворота. Понимаю, что проблемы с ЦЗ, но команда просто даёт постоянно себя "обстреливать".
3 удара в створ за матч - 2 гола, по-моему это не с защитой в этот раз проблема.
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