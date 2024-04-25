«МЮ» прервал серию из 4 матчей без побед в АПЛ, обыграв «Шеффилд»

«Ман Юнайтед» прервал серию из 4 матчей без побед в АПЛ.

Сегодня манкунианцы дома обыграли « » (4:2) в матче 29-го тура АПЛ.

Ранее команда не могла одержать победу в четырех матчах подряд.

«МЮ» трижды сыграл вничью – с «Борнмутом» (2:2), «Ливерпулем» (2:2) и «Брентфордом» (1:1), а также проиграл «Челси» (3:4).

На данный момент манчестерский клуб, набрав 53 очка, занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

В следующем туре « » примет «Бернли».