«МЮ» прервал серию из 4 матчей без побед в АПЛ, обыграв «Шеффилд»
«Ман Юнайтед» прервал серию из 4 матчей без побед в АПЛ.
Сегодня манкунианцы дома обыграли «Шеффилд Юнайтед» (4:2) в матче 29-го тура АПЛ.
Ранее команда Эрика тен Хага не могла одержать победу в четырех матчах АПЛ подряд.
«МЮ» трижды сыграл вничью – с «Борнмутом» (2:2), «Ливерпулем» (2:2) и «Брентфордом» (1:1), а также проиграл «Челси» (3:4).
На данный момент манчестерский клуб, набрав 53 очка, занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» примет «Бернли».
Он же не Дурак, все прекрасно понимает, но тренеру который слил сезон проще справляться с хейтом нежели обрушить все это на игроков