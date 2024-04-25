Часть директоров «Барсы» может подать в отставку после решения Хави остаться. Руководство планировало следующий отчетный период без учета зарплаты испанца (Diario Sport)
Решение Хави остаться в «Барселоне» привело к расколу в совете директоров.
Ранее стало известно, что главный тренер каталонцев, в январе объявивший об уходе из клуба по окончании сезона, принял решение продолжить работу в «Барселоне». Вчера состоялась встреча Хави с президентом клуба Жоаном Лапортой.
Как передает Diario Sport со ссылкой на RAC1, решение Хави вызвало разногласия в совете директоров «Барселоны», поскольку руководство клуба планировало следующий период финансовой отчетности без учета зарплаты испанца.
Сообщается, что некоторые из членов совета директоров могут подать в отставку.
Хави может не остаться в «Барселоне». В руководстве разделились мнения насчет тренера (Diario Sport)
Если планировали без зп Хави, то куда надо было девать зп нового тренера ?)
Такое ощущение, что Диареи лишь бы придумать что угодно )
Провёл 90 минут на поле : +100 гр паэльи,
Забил гол : стакан свежевыжатого сока
Вся команда отыграла на 0 : двойная порция салвта