Часть директоров «Барсы» может подать в отставку после решения Хави остаться. Руководство планировало следующий отчетный период без учета зарплаты испанца (Diario Sport)

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта деньги Футбол

Решение Хави остаться в «Барселоне» привело к расколу в совете директоров.

Ранее стало известно, что главный тренер каталонцев, в январе объявивший об уходе из клуба по окончании сезона, принял решение продолжить работу в «Барселоне». Вчера состоялась встреча Хави с президентом клуба Жоаном Лапортой.

Как передает Diario Sport со ссылкой на RAC1, решение Хави вызвало разногласия в совете директоров «Барселоны», поскольку руководство клуба планировало следующий период финансовой отчетности без учета зарплаты испанца.

Сообщается, что некоторые из членов совета директоров могут подать в отставку.

Хави может не остаться в «Барселоне». В руководстве разделились мнения насчет тренера (Diario Sport)

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29 комментариев
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Это прекрасно. Рассчитывали на тренера с нулевой зарлатой. Но что-то пошло не так.
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Ответ tolstiy
А следующего тренера они хотели только за хамон нанять?
За ДНК, футболку Ямаля и место в семейной подписке Spotify
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А следующего тренера они хотели только за хамон нанять?
+30
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Лапорта чётенько навешал лапши кулесам, разыграв сценку с Хаве. Видимо решили откатиться на 5-8 место и побороться за лигу конференций.
+21
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+10
Что за бред. Планировали взять тренера который ещё сам Барсе платил?
+5
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Это очень смешная новость от Диареи )

Если планировали без зп Хави, то куда надо было девать зп нового тренера ?)
Такое ощущение, что Диареи лишь бы придумать что угодно )
+4
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Главное что продолжаем платить зарплату месси
+5
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Не захотели работать за еду и носки
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Ответ tolstiy
А следующего тренера они хотели только за хамон нанять?
за бонусы спасибо
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Ответ Kubik_rubik
Тоесть, следующий тренер должен был работать за идею?
Конечно, тренировать Барселону надо заслужить)
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Тоесть, следующий тренер должен был работать за идею?
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Планировали наверное что следующий тренер работал бы бесплатно и сам заплатил за выкуп контракта у предыдущего клуба если что?
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Ответ Кирилл
Это очень смешная новость от Диареи ) Если планировали без зп Хави, то куда надо было девать зп нового тренера ?) Такое ощущение, что Диареи лишь бы придумать что угодно )
Наверное, Маркесу платили бы гораздо меньше
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🎪
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Ответ SaH4r.
Интересно, что бы говорили маргарины, если бы судейки в матчах с ПСЖ и Реалом не были куплены, Барса размотала бы два этих судейских проекта.
ФК Негрейра
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Ответ Макс Хромин
В "больше чем семье" очередной цирк. Предлагаю вариант как сэкономить ещё: пусть вторая команда ест то, что не доела первая
Ага, а первой меню составлять, как бонусы.

Провёл 90 минут на поле : +100 гр паэльи,
Забил гол : стакан свежевыжатого сока
Вся команда отыграла на 0 : двойная порция салвта
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Ответ tolstiy
А следующего тренера они хотели только за хамон нанять?
Наверно поэтому так топили за Маркеса
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Посадят Чави на рычаг...
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Верим
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Рычаг на зарплату Хави
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А жадный аргентинский пеш до сих пор доит свой клуб
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В "больше чем семье" очередной цирк. Предлагаю вариант как сэкономить ещё: пусть вторая команда ест то, что не доела первая
+2
-2
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Да чего уж там, вообще без ЗП тренера искали )))
+1
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