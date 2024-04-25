Часть директоров «Барсы» может подать в отставку после решения Хави остаться. Руководство планировало следующий отчетный период без учета зарплаты испанца (Diario Sport)

Решение Хави остаться в «Барселоне» привело к расколу в совете директоров.

Ранее стало известно, что главный тренер каталонцев, в январе объявивший об уходе из клуба по окончании сезона, принял решение продолжить работу в «Барселоне». Вчера состоялась встреча с президентом клуба Жоаном Лапортой.

Как передает Diario Sport со ссылкой на RAC1, решение Хави вызвало разногласия в совете директоров «Барселоны», поскольку руководство клуба планировало следующий период финансовой отчетности без учета зарплаты испанца.

Сообщается, что некоторые из членов совета директоров могут подать в отставку.

Хави может не остаться в «Барселоне». В руководстве разделились мнения насчет тренера (Diario Sport)