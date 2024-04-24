Фулхэм – Кристал Пэлас где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 27 апреля

В субботу, 27 апреля, сыграют Фулхэм и Кристал Пэлас в 35 туре АПЛ.

💰 Кто победит в матче? Угадывай результат! 🎁🎁🎁

Игра пройдет на стадионе «Крэйвен Коттэдж».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Фулхэм – Кристал Пэлас

Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

Фулхэм: все новости

Кристал Пэлас: все новости

АПЛ: все новости

Последние матчи Фулхэм

Последние матчи Кристал Пэлас

Прогноз на матч Фулхэм – Кристал Пэлас

💰 Угадывайте счет матчей и получайте бонусы ➡➡➡