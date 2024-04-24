Фулхэм – Кристал Пэлас где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 27 апреля
В субботу, 27 апреля, сыграют Фулхэм и Кристал Пэлас в 35 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Крэйвен Коттэдж».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Фулхэм – Кристал Пэлас
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
Последние матчи Фулхэм
- Фулхэм – Ливерпуль : 1 – 3
- Вест Хэм – Фулхэм : 0 – 2
- Фулхэм – Ньюкасл : 0 – 1
- Ноттингем Форест – Фулхэм : 3 – 1
- Шеффилд Юнайтед – Фулхэм : 3 – 3
Последние матчи Кристал Пэлас
- Кристал Пэлас – Ньюкасл : 2 – 0
- Кристал Пэлас – Вест Хэм : 5 – 2
- Ливерпуль – Кристал Пэлас : 0 – 1
- Кристал Пэлас – Манчестер Сити : 2 – 4
- Борнмут – Кристал Пэлас : 1 – 0
Прогноз на матч Фулхэм – Кристал Пэлас
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