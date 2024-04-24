Астон Вилла — Челси: прогноз на матч 27 апреля 2024, Английская Премьер-лига

Программу 35 тура чемпионата Англии по футболу украсит матч «Астон Вилла» — «Челси». Команды сыграют 27 апреля в Бирмингеме на поле стадиона «Вилла Парк». Начало встречи в 22:00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Крэйг Поусон. На счету рефери 16 игр в текущем розыгрыше АПЛ. В среднем за матч рефери фиксирует 22 фола и показывает 4,3 желтых карточек. Всего арбитр показал 68 желтых и 3 красные карточки.

Хозяева идут в зоне Лиги чемпионов и терять очки нельзя, так как отрыв от «Тоттенхэма» минимальный. На отрезке в пять туров чемпионата Англии «львы» показали четвертый результат с тремя победами, ничьей и поражением. Разница голов 11:8. У «Челси» на этом отрезке две победы, две ничьи и поражение. Разница голов 14:12. «Синие» сохраняют минимальный шансы попасть в топ-6 чемпионата, чтобы сыграть в еврокубках в следующем сезоне. В предстоящей встрече нет явного фаворита, но победа хозяев оценивается как более вероятная.

Противостояние команд насчитывает 165 матчей. Баланс побед 67:61 в пользу «Челси» при 37 ничьих и разнице голов 256:232. В рамках чемпионата Англии команды сыграли 147 матчей: 54 победы «Астон Виллы», 33 ничьи и 60 побед «Челси». Разница голов 228:211 в пользу «синих». В текущем сезоне соперники сыграли три раза. В Кубке Англии «синие» дома сыграли вничью 0:0, а в переигровке в гостевой встрече победили со счетом 3:1. За хозяев забил Мусса Диаби уже в компенсированное время и при счете 3:0 в пользу гостей. За «Челси» по голу на свой счет записали Конор Галлахер, Николас Джэксон и Энцо Фернандес. В первом круге АПЛ победу праздновала «Астон Вилла». «Львы» победили в гостях благодаря голу Олли Уоткинса на 73 минуте. С 58 минуты «Челси» играл в меньшинстве после удаления Мало Густо. В 10 очных встречах в рамках АПЛ у «Челси» преимущество по победам 6:3 при одной ничьей и разнице голов 18:9. Команда из Бирмингема выиграла две последние очные встречи, оба матча гостевые. На домашней арене «львы» проиграли в двух последних и 3 из 4 встречах. Всего на отрезке в 10 матчей у «Астон Виллы» две победы, ничья и семь поражений. Разница голов 20:9 в пользу «Челси».

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Рекомендованная ставка: ТБ2,5, «обе забьют — да», победа «Астон Виллы».

Астон Вилла

«Львы» в матче 34 тура чемпионата Англии дома разгромили «Борнмут». Победа со счетом 3:1. Гости вышли вперед на 31 минуте, благодаря пенальти, который успешно реализовал Доминик Соланке. «Львы» отыгрались в компенсированное время к первому тайме. Счет в матче сравнял Морган Роджерс. Победный мяч на 57 минуте забил Мусса Диаби, итоговый счет встречи установил Леон Бэйли на 78.

«Астон Вилла» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Команда в 34 встречах одержала 20 побед, 6 раз сыграла вничью и 8 раз проиграла. Разница голов 71:50. Отрыв от пятого места шесть очков, но у «Тоттенхэма» два матча в запасе. По игре дома «Астон Вилла» на четвертой строчке с 38 очками. В 17 матчах 12 побед, 2 ничьи и 3 поражения. Разница голов 43:23. Команда входит в число пяти клубов АПЛ, которые забили по 43 гола дома — это лучший результат в лиге. В Лиге конференций «Астон Вилла» вышла в полуфинал, пройдя в четвертьфинале французский «Лилль».

Результаты «Астон Виллы» в пяти последних матчах:

АПЛ, «Астон Вилла» — «Борнмут» 3:1;

Лига Европы, «Лилль» — «Астон Вилла» 2:1, СП 3:4;

АПЛ, «Арсенал» — «Астон Вилла» 0:2;

Лига конференций, «Астон Вилла» — «Лилль» 2:1;

АПЛ, «Астон Вилла» — «Брентфорд» 3:3.

На отрезке в 10 официальных матчей у «львов» шесть побед, две ничьи и два поражения. Разница голов 19:16. На домашней арене у команды пять побед, ничья и четыре поражения. Разница голов 23:19.

Интересные статистические факты по игре «Астон Виллы» в сезоне:

Самые результативные игроки в АПЛ: Олли Уоткинс 19+12, Леон Бэйли 10+9, Дуглас Луис 9+5, Мусса Диаби 6+7, Джон Макгинн 6+4;

Самые результативные игроки в сезоне: Олли Уоткинс 26+12, Леон Бэйли 14+12, Дуглас Луис 10+10, Мусса Диаби 9+7, Джон Макгинн 9+7;

«Астон Вилла» не проиграла в 5 из 6 матчах АПЛ;

В 10 из 13 матчах АПЛ забивается как минимум 3 гола;

В 8 из 11 матчах «Астон Виллы» в чемпионате забивали оба соперника;

«Астон Вилла» не проиграла в 21 из 24 домашних игр АПЛ, одержав 19 побед на этом отрезке;

В 5 домашних играх сезона и 6 из 7 «Астон Вилла» забивает более гола;

В 7 из 10 домашних матчах чемпионата «Астон Вилла» забивает более гола.

Из-за проблем со здоровьем не сыграют форвард Эмилиано Буэндиа, защитники Алекс Морено и Тайрон Мингз, полузащитники Джейкоб Рэмси и Бубакар Камара.

Челси

«Синие» после поражения 0:1 от «Манчестер Сити» и вылета из Кубка Англии не сумели собраться на дерби и проиграли 0:5 «Арсеналу» в гостях. Победный гол «канониры» забили уже на 4 минуте. Во втором тайме по дублю оформили Бен Уайт и экс-игрок «Челси» Кай Хавертц.

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В турнирной таблице АПЛ команда на девятом месте с 47 очками, но сохраняет шансы на место в топ-6. Отставание от идущего шестым «Манчестер Юнайтед» шесть очков, при этом есть игра в запасе. В 32 турах у «синих» 13 побед, 8 ничьих и 11 поражений. Разница голов 61:57. В 16 гостевых матча у команды 5 побед, 4 ничьи и 7 поражений. Разница голов 26:32. С 19 очками «синие» на 10 месте среди всех команд чемпионата.

Результаты «Челси» в пяти последних матчах:

АПЛ, «Арсенал» — «Челси» 5:0;

Кубок Англии, «Манчестер Сити» — «Челси» 1:0;

АПЛ, «Челси» — «Эвертон» 6:0;

АПЛ, «Шеффилд Юнайтед» — «Челси» 2:2;

АПЛ, «Челси» — «Манчестер Юнайтед» 4:3.

На дистанции в 10 игр у команды пять побед, три ничьи и два поражения. Оба поражения пришлись на две последние встречи, до этого команда не проигрывала в восьми матчах. Разница голов 26:21. В статусе гостей у «синих» три победы, три ничьи и четыре поражения при разнице голов 15:20.

Интересные статические факты по игре «Челси» в сезоне:

Самые результативные игроки команды в АПЛ: Колу Палмер 20+9, Николас Джэксон 10+4, Рахим Стерлинг 6+4, Конор Галлахер 3+6, Михаил мудрик 4+2;

Самые результативные игроки в сезоне: Коул Палмер 23+13, Николас Джэксон 13+5, Рахим Стерлинг 8+8, Конор Галлахер 5+8, Энцо Фернандес 7+3;

В 7 матчах АПЛ забивается как минимум 4 гола;

В 9 из 11 матчах «Челси» в чемпионате забивают обе команды;

В АПЛ «Челси» без побед в 4 гостевых матчах;

«Челси» без побед в 5 гостевых матчах сезона;

В 4 гостевых играх АПЛ «Челси» пропускает после перерыва;

«Челси» забивает во втором тайме в 7 гостевых очных встречах;

«Челси» пропускает в 13 гостевых играх;

«Челси» победил в 7 из 9 очных матчах на выезде;

В 7 из 9 очных играх на выезде «Челси» забивает более гола.

Защитники Леви Колвилл и Рис Джеймс, хавбеки Ромео Лавия и Лесли Угочукву, а также форвард Кристофер Нкунку пропустят игру из-за травм.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ Астон Вилла — Челси

У «Челси» хорошая статистика очных матчей, в которых столичный клуб победил в 7 из 9 гостевых встречах. Что касается текущего отрезка сезона и чемпионата в целом, «львы» выглядят предпочтительнее и заслуженно получили статус фаворита в матче.

Коэффициенты на матч «Астон Вилла» — «Челси» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Астон Виллы» — 2,23;

Ничья — 3,99;

Победа «Челси» — 2,94;

ТБ2,5 — 1,45;

ТМ2,5 — 2,81;

«Обе забьют — да» — 1,40;

«Обе забьют — нет» — 3,03.

Хозяева матча имеют прекрасную возможность попасть в Лигу чемпионов. На финише турнира нельзя терять очки, так как «Тоттенхэм» по потерянным баллам идет с одинаковым показателем. «Львы» прекрасно выступают на домашней арене. С марта прошлого года команда проиграла только три встречи и были обыграны такие гранды как «Арсенал» и «Манчестер Сити», обе победы со счетом 1:0. «Челси» второй год подряд проводит неважно, но пока сохраняет шансы на место в топ-6 АПЛ. Большой проблемой команды стала игра в обороне. «Синие» уже пропустили 57 голов. Это худший показатель с момента основания Премьер-лиги. Основная ставка на матч — победа «Астон Виллы» с коэффициентом 2,23 по линии букмекерской конторы «БетБум».

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