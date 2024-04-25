Режиссер фильма о Черенкове: «Так мощно в России футбол еще не снимали. Когда материал загнали в компьютер, все выглядело как в знаменитой игре FIFA»

Режиссер фильма о Федоре Черенкове рассказал о результатах съемок.

Фильм о полузащитнике московского « » и сборной получил название « . Народный футболист». Съемки завершились в октябре 2023 года, премьера состоится 31 октября.

«Никаких трудностей не было, мы сняли достаточно материала, какие-то моменты, к сожалению, не вошли, потому что хронометраж полнометражного фильма ограничен.

Но все основное, что хотели, есть в монтаже, все получилось. Те, кто смотрел монтажную версию, говорят, что фильм получился, и особо выделяют непосредственно футбольные сцены. Могу сказать со всей уверенностью, что так мощно в России футбол еще не снимали.

Имею в виду сами методы съемки. Обычно в кино снимают так, что под конкретный кадр выставляются камеры, потом монтируют отснятый материал. У нас же Александр Бородюк был не консультантом, а тренером. Он вместе с продюсерами отобрал игроков, которые выступали на высоком уровне, и потом четыре месяца они не просто тренировались, люди разучивали и готовили комбинации, которые в итоге вошли в фильм.

Каждый знал свои действия посекундно, по сути, это была хореография, доведенная до автоматизма. Затем мы все это обкатали на тренировках, сняли на 20 камер с разных ракурсов, и когда материал загнали в компьютер, все выглядело уже как в знаменитой игре FIFA. Уверен, зрители, особенно молодые, это оценят», – рассказал Николай Акелькин.