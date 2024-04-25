Режиссер фильма о Черенкове: «Так мощно в России футбол еще не снимали. Когда материал загнали в компьютер, все выглядело как в знаменитой игре FIFA»

Теги Спартак премьер-лига Россия Федор Черенков сборная СССР ТАСС кино Футбол

Режиссер фильма о Федоре Черенкове рассказал о результатах съемок.

Фильм о полузащитнике московского «Спартака» и сборной СССР получил название «Федя. Народный футболист». Съемки завершились в октябре 2023 года, премьера состоится 31 октября.

«Никаких трудностей не было, мы сняли достаточно материала, какие-то моменты, к сожалению, не вошли, потому что хронометраж полнометражного фильма ограничен.

Но все основное, что хотели, есть в монтаже, все получилось. Те, кто смотрел монтажную версию, говорят, что фильм получился, и особо выделяют непосредственно футбольные сцены. Могу сказать со всей уверенностью, что так мощно в России футбол еще не снимали.

Имею в виду сами методы съемки. Обычно в кино снимают так, что под конкретный кадр выставляются камеры, потом монтируют отснятый материал. У нас же Александр Бородюк был не консультантом, а тренером. Он вместе с продюсерами отобрал игроков, которые выступали на высоком уровне, и потом четыре месяца они не просто тренировались, люди разучивали и готовили комбинации, которые в итоге вошли в фильм.

Каждый знал свои действия посекундно, по сути, это была хореография, доведенная до автоматизма. Затем мы все это обкатали на тренировках, сняли на 20 камер с разных ракурсов, и когда материал загнали в компьютер, все выглядело уже как в знаменитой игре FIFA. Уверен, зрители, особенно молодые, это оценят», – рассказал Николай Акелькин.

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9 комментариев
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Если это выглядело как в фифе, то это очень плохо снято
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Фильм о полузащитнике московского «Спартака» и сборной СССР получил название «Федя. Народный футболист».

Через 10 лет ждём адаптацию фильма от Netflix про Смолова «Федя. Народный пенальтист».
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все выглядело как в знаменитой игре FIFA
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Эх, очень жалко.
Все же знают, что канадцы не умеют делать спортивные игры, фифа выглядит убогой с ее нелепейшей физикой
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Ответ bedLaM
Если это выглядело как в фифе, то это очень плохо снято
На движке фифы видать и нарисовали, остальной бюджет распихали по карманам :)
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Fifa 98?
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Бензема: «так мощно футбол еще не снимали»…продолжение читать в источнике.
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в переводе на русский - очередная говнопродукция про легенд советского спорта от пахоруких современных киноделов.
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Надеюсь, что выйдет достойный фильм! Фёдор был не только роскошный футболист, но и всеми любимый, скромный и добрый человек!!!🙏
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Ждем
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