Эвертон – Брентфорд: прогноз на матч 35 тура английской Премьер-лиги, 27 апреля

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В субботу, 27 апреля, «Эвертон» дома сыграет с «Брентфордом». Поединок состоится в рамках 35 тура АПЛ и начнется в 19:30 по московскому времени. Игра пройдет в Ливерпуле, на стадионе «Гудисон Парк». Синоптики обещают приемлемые условия для футбола – 5 градусов тепла и ясную погоду. Игроки наверняка смогут показать свой лучший футбол, а фанаты получат удовольствие от очередной игры английской Премьер-лиги.

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Что касается играющих команд, то оба коллектива идут в нижней части турнирной таблицы, хотя и имеют некоторый отрыв от зоны вылета. Для обоих коллективов приоритетная задача – сохранение прописки в английской Премьер-лиге. И обе команды делают определенные шаги для достижения поставленной цели – например, «Эвертон» выигрывает в трех домашних матчах кряду – мерсисайдцы превратили «Гудисон Парк» в неприступную крепость, ну а «Брентфорд» не знает поражений уже на протяжении пяти поединков подряд.

Рекомендованные варианты ставки на игру:

  • победа «Эвертона» или ничья – 1.54;
  • тотал больше 2.5 – 1.88;
  • обе забьют (да) – 1.65.

Впрочем, чтобы получить осмысленный прогноз на матч «Эвертон» – «Брентфорд», предстоит провести анализ статистики команд, ознакомиться с историей очных встреч, результатами последних пяти матчей каждого из коллектива. На исход матча влияют футболисты – поэтому логично посмотреть на списки лучших бомбардиров и ассистентов, а также получить информацию о травмированных и дисквалифицированных игроках. Возможно, кто-то из лидеров команд не сможет принять участие в матче. Также для анализа и составления рекомендации по ставке, возьмем коэффициенты аналитического отдела букмекерской конторы «БетБум».

«Эвертон»

 

«Ириски» под управлением Шона Дайча ведут в нынешнем сезоне борьбу за выживание. Команда практически весь сезон находится преимущественно в нижней части таблицы, однако успешная серия в последних поединках помогла коллективу оторваться от зоны вылета.

«Эвертон» идет на 16 месте в турнирной таблице. Мерсисайдцы в 34 поединках чемпионата Англии выиграли 11 встреч, в восьми матчах сыграли вничью и потерпели 15 поражений. «Ириски» забили 36 голов – довольно слабый результат на уровне «Бернли» (37 голов) и «Шеффилда Юнайтед» (33 гола), ну а пропустила команда 48 мячей – но в парадигме АПЛ довольно неплохой результат, меньше пропустили только команды из топ-3 – «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити».

В последних пяти матчах команда выиграла три поединка, по разу сыграла вничью и потерпела поражение. Примечательно, но все три победных матча прошли на «Гудисон Парк». В пяти поединках «Эвертон» забил десять голов, а пропустила команда 16 мячей. Мерсисайдцы владеют мячом на протяжении 36.6% игрового времени.

Приводим результаты последних пяти игр мерсисайдцев:

  • 24.04.24 «Эвертон» – «Ливерпуль» 2:0;
  • 21.04.24 «Эвертон» – «Ноттингем Форест» 2:0;
  • 15.04.24 «Челси» – «Эвертон» 6:0;
  • 06.04.24 «Эвертон» – «Бернли» 1:0;
  • 02.04.24 «Ньюкасл» – «Эвертон» 1:1.

Доминик Кэлверт-Льюин – лидер по забитым голам. Англичанин в своем восьмом сезоне в составе «Эвертона» провел 35 матчей во всех турнирах и забил семь голов (один мяч отправил в ворота соперника с одиннадцатиметровой отметки). На втором месте идет Абдулай Дукуре – игрок проводит в составе «ирисок» только четвертый сезон. В 31 игре команды малиец отличился шесть раз. Ну а тройку лидеров замыкает Бету – для португальца это первый сезон не только в составе мерсисайдцев, но и в АПЛ в целом. Игрок провел 35 игр и отличился пятью голами.

Лучший ассистент команды Дуайт Макнил – игрок второй сезон проводит в составе «Эвертона». Англичанин в 37 матчах отдал шесть результативных передач. На втором месте идет Джек Харрисон, который выступает за мерсисайдцев на правах аренды (игрок принадлежит «Лидсу»), 27-летний вингер провел 33 матча и отдал три ассиста. На третьей строчке с двумя ассистами в 26 поединках идет Натан Паттерсон. Шотландец проводит третий сезон в составе мерсисайдского клуба.

В предстоящем матче команде не помогут Виталий Миколенко – украинец выбыл из строя из-за травмы лодыжки, Натан Паттерсон не сыграет из-за травмы подколенного сухожилия, а также не поможет команде Деле Алли – атакующий полузащитник выбыл из-за частичного отрывного перелома мышцы и не играет с 24 марта 2023 года.

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«Брентфорд»

 

«Пчелы» никогда не претендовали на высокие места в АПЛ. «Брентфорд» в нынешнем сезоне обитает в нижней части турнирной таблицы и ведет борьбу за сохранение прописки в элите английского футбола.

«Брентфорд» идет на 15 месте в турнирной таблице, имеет в своем активе 35 очков. Команда в 34 играх АПЛ выиграла девять матчей, в восьми встречах сыграла вничью и потерпела 17 поражений. «Брентфорд» наколотил 52 гола – на уровне команд из ТОП-11 АПЛ. Пропустила команда достаточно – 59 мячей, но для АПЛ это довольно средний показатель.

В последних пяти матчах команда не потерпела ни одного поражения. «Брентфорд», к тому же, в двух предыдущих играх одержал победу. Сначала команда дома без проблем справилась с «Шеффилдом Юнайтед» (2:0), а затем на выезде «грохнула» новичка АПЛ «Лутон Таун» (5:1). Впрочем, приводит результаты последних пяти матчей команды:

  • 20.04.24 «Лутон Таун» – «Брентфорд» 1:5;
  • 13.04.24 «Брентфорд» – «Шеффилд Ютд» 2:0;
  • 06.04.24 «Астон Вилла» – «Брентфорд» 3:3;
  • 03.04.24 «Брентфорд» – «Брайтон» 0:0;
  • 30.03.24 «Брентфорд» – «Ман Юнайтед» 1:1.

«Брентфорд» в предыдущих пяти поединках наколотил 11 голов и пропустил только пять мячей. Команда владеет мячом на протяжении 42% игрового времени.

Лучший бомбардир команды – Йоан Висса. Конголезец, проводящий свой третий сезон в составе «Брентфорда», отыграл в 32 матчах команды во всех турнирах, и наколотил десять голов. На втором месте идет Нил Мопе с восемью голами в 30 поединках. Француз, к слову, перебрался в «Брентфорд» из «Эвертона», и проводит в составе «пчел» свой первый сезон. На третьем месте идет Бриан Мбемо – камерунец отыграл в 23 матчах, забил восемь голов (три из них с пенальти). Игрок проводит в составе «Брентфорда» пятый сезон.

К слову, тот же Бриан Мбемпо записал на свой счет пять ассистов в 23 матчах – это лучший результат команды по голевым передачам. На втором месте идет Серхио Регилон – испанец отыграл в 12 матчах и отдал четыре ассиста. Игрок принадлежит «Тоттенхэму» и выступает за «Брентфорд» на правах аренды. А третью строчку занимает Нил Мопе с тремя ассистами в 30 поединках.

В лазарете команды пребывает довольно много игроков – аж восемь человек:

  • Райан Тревитт – операция на лодыжке;
  • Рико Генри – травма колена;
  • Аарон Хики – травма подколенного сухожилия;
  • Юнус Эмре Конак – разрыв отводящей мышцы;
  • Джошуа Дасилва – операция на колене;
  • Бен Ми – травма лодыжки;
  • Кристиан Нергор – травма спины;
  • Кристоффер Айер – растяжение задней части голени.

Прогноз на матч «Эвертон» – «Брентфорд»

 

История противостояния команд насчитывает 23 матча. «Эвертон» и «Брентфорд» имеют практически одинаковое соотношение побед и поражений друг над другом, но «ириски» обыгрывали «пчел» десять раз, а «Брентфорд» выигрывал мерсисайдцев в девяти матчах. В последних пяти очных встречах команд были зафиксированы следующие результаты:

  • 23.09.23 «Брентфорд» – «Эвертон» 1:3
  • 11.03.23 «Эвертон» – «Брентфорд» 1:0
  • 27.08.22 «Брентфорд» – «Эвертон» 1:1
  • 15.05.22 «Эвертон» – «Брентфорд» 2:3
  • 05.02.22 «Эвертон» – «Брентфорд» 4:1.

В предстоящем матче у обоих команд относительно равные шансы на успех – аналитики букмекерской конторы «БетБум» дают на победу хозяев поля коэфф 2.47, ничья оценивается в 3.69, а победа гостей – в 2.94. Специалисты букмекерской конторы ожидают обилия голов – на ТБ 2.5 дают коэффициент 1.88, а на ОЗ да предлагают коэффициент в 1.65.

Если смотреть на факты, то «Эвертон» довольно надежен в обороне, команда в трех последних домашних играх одержала три победы, в том числе и над «Ливерпулем» Юргена Клоппа (2:0), лидеры коллектива по голам и ассистам в строю. «Брентфорд» же имеет определенные кадровые потери. Исходя из этих фактов, предлагаем следующие варианты ставки на матч:

  • победа «Эвертона» или ничья – 1.54;
  • тотал больше 2.5 – 1.88;
  • обе забьют (да) – 1.65.

Где смотреть матч Эвертон – Брентфорд

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Эвертон – Брентфорд
Дата проведения
27 апреля, 19.30, «Гудисон Парк»
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