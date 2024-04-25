Эвертон – Брентфорд где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 27 апреля
В субботу, 27 апреля, сыграют Эвертон и Брентфорд в 35 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Гудисон Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Эвертон – Брентфорд
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
Последние матчи Эвертон
- Эвертон – Ливерпуль : 2 – 0
- Эвертон – Ноттингем Форест : 2 – 0
- Челси – Эвертон : 6 – 0
- Эвертон – Бернли : 1 – 0
- Ньюкасл – Эвертон : 1 – 1
Последние матчи Брентфорд
- Лутон – Брентфорд : 1 – 5
- Брентфорд – Шеффилд Юнайтед : 2 – 0
- Астон Вилла – Брентфорд : 3 – 3
- Брентфорд – Брайтон : 0 – 0
- Брентфорд – Манчестер Юнайтед : 1 – 1
Прогноз на матч Эвертон – Брентфорд
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