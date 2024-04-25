У «Ливерпуля» 1 победа в 4 последних матчах АПЛ – сегодня 0:2 от «Эвертона»

Теги Ливерпуль Эвертон премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

«Ливерпуль» в 4 последних матчах выиграл только раз.

«Красные» в гостевом дерби уступили «Эвертону» (0:2) в 29-м туре АПЛ.

В 4 последних матчах чемпионата у команды Юргена Клоппа 1 победа – против «Фулхэма» (3:1), также «красные» сыграли вничью с «МЮ» (2:2) и проиграли «Кристал Пэлас» (0:1).

«Ливерпуль» занимает 2-ю строчку в таблице АПЛ с 74 очками, отставая от «Арсенала» на 3 балла. У «Сити» 73 очка и две игры в запасе. 

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39 комментариев
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Официально с этого дня начинаются тёмные времена Ливерпуля, хорошо что я уже 20 лет болею за красных и видел времена нгогов и спирингов и жаль новоиспечённых болельщиков ,которые влюбились в Ливерпуль из-за Клоппа, неважно кто сменит Юргена будет всё равно хуже,по крайней мере в первое время ,зима близко...
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Сегодня Ливерпуль - синий, Клопп - красный (от злости)
Про чемпионство можно теперь забыть, увы...
Удачи Арсеналу в борьбе с Сити!
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Посыпались, прощелыги
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Ответ No Howard No Party
Надеюсь Сити возьмёт чемпионство,потому что болельщики Арсенала слишком рано распетушились ,команда ещё ничего не выиграла,но для них уже и Ливерпуль не соперник,и Сити отскакивает ,пора назад в курятник,правда там уже место занято
чего петушиться-то? Сити опережает на два очка нас, любой адекватный болельщик арсенала это понимает и держит в уме. А то, что Ливерпуль "не соперник", ну простите, в этой гонке нужно ориентироваться на лучших, а не на спотыкающихся. Всю вторую половину сезона Арсенал называли "аутсайдером гонки" и ничего, болелы Пуля тебе титул уже в карман положили (судя по голосовалке на спортсе), а тут, глядите-ка, оказывается, им теперь не нравится то же самое отношение, что они демонстрировали к Арсеналу.
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Нуньес просто ужасен. После ухода Левандовски помню "Бавария" включалась в борьбу за него и как то даже было обидно, что не перешел. Но он вообще мертвый оказался, даже Клопп не помог.
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Ответ Harryck
Нуньес просто ужасен. После ухода Левандовски помню "Бавария" включалась в борьбу за него и как то даже было обидно, что не перешел. Но он вообще мертвый оказался, даже Клопп не помог.
Он дикий транжирщик моментов .
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+3
Ответ Ophiomorph
Ох, ну и не завистная же работа ждёт следующего тренера после Клоппа. Мало кто на такое пойдёт.
Я бы так не сказал. Вполне много крутых игроков в команде. А то что Ливерпуль плох в результатах последние сезоны это даже хорошо для нового тренера, не будет лишнего давления. Повторю игроков много крутых в команде
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Очередной залупл,увы
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Ответ _FoX-
Выступления команды кому-то понравилось, а кому-то нет, кому-то не понравилось, а кому-то да
ФД форева!
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Ответ obseru
Посыпались, прощелыги
Выступления команды кому-то понравилось, а кому-то нет, кому-то не понравилось, а кому-то да
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Ответ Сергей Пацаваца
Официально с этого дня начинаются тёмные времена Ливерпуля, хорошо что я уже 20 лет болею за красных и видел времена нгогов и спирингов и жаль новоиспечённых болельщиков ,которые влюбились в Ливерпуль из-за Клоппа, неважно кто сменит Юргена будет всё равно хуже,по крайней мере в первое время ,зима близко...
Не стоит посыпать голову пеплом,посмотрим.
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Ответ bombadil
Чтобы сразу привыкли, можем Шелви из Турции вернуть. Парень старается. Где-то в том же чемпионате ещё Лазар Маркович бегает.
Про всех этих легенд я 4 года назад написал можешь глянуть пост зайдя в мой профиль)
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Ответ Сергей Пацаваца
Я,как беларус,всегда готовлюсь к худшему
С другой стороны вы в чем то правы,пусть лучше хорошие результаты будут приятным сюрпризом.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Obdob
Комментарий удален пользователем
Сам скажу-сам посмеюсья
Погугли кто так делает
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Ответ Axs Men
Кто мог подумать в начале сезона, что Ливерпуль будет бороться за чемпионство, всего то летом потратили 150 миллионов, это что деньги?
И то это были деньги от продажи Коутиньо
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Ответ Пенс
так портовым глорам и возвращается, володька.
Ну так и Челсе вернулось сполна
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Ответ Сергей Пацаваца
Жена рожает
Ясно,спасибо.
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Ответ Сергей Пацаваца
Про всех этих легенд я 4 года назад написал можешь глянуть пост зайдя в мой профиль)
О, отличный пост. Пусть там и не хватает народу. Денег, Клаваг, Борини, Шахин арендованный. Эх, вот были времена. И скоро ещё будут))
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Ответ Владимир Долгополов
А что с Гакпо,не в курсе?
Жена рожает
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К сожалению типичный последний сезон для Клоппа. Лучше конечно чем в Боруссии, там весь сезон сыпались, здесь почти до концовки продержались, но в целом фактура та же. Желаю Клоппу перезагрузить батарейки и найти себя либо в Испании, либо снова в Германии, хотя хотелось бы еще понаблюдать за их с Пепом противостоянием.
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Ответ Сергей Пацаваца
Про всех этих легенд я 4 года назад написал можешь глянуть пост зайдя в мой профиль)
А что с Гакпо,не в курсе?
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Ответ Владимир Долгополов
Не стоит посыпать голову пеплом,посмотрим.
Я,как беларус,всегда готовлюсь к худшему
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Ответ Сергей Пацаваца
Официально с этого дня начинаются тёмные времена Ливерпуля, хорошо что я уже 20 лет болею за красных и видел времена нгогов и спирингов и жаль новоиспечённых болельщиков ,которые влюбились в Ливерпуль из-за Клоппа, неважно кто сменит Юргена будет всё равно хуже,по крайней мере в первое время ,зима близко...
Чтобы сразу привыкли, можем Шелви из Турции вернуть. Парень старается. Где-то в том же чемпионате ещё Лазар Маркович бегает.
0
0
0
Ответ Сергей Пацаваца
Официально с этого дня начинаются тёмные времена Ливерпуля, хорошо что я уже 20 лет болею за красных и видел времена нгогов и спирингов и жаль новоиспечённых болельщиков ,которые влюбились в Ливерпуль из-за Клоппа, неважно кто сменит Юргена будет всё равно хуже,по крайней мере в первое время ,зима близко...
Ливерпулю надо постараться заполучить Алонсо в следующем году..как бы ни было сложно это сделать...
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Ответ Yobo
Сегодня Ливерпуль - синий, Клопп - красный (от злости) Про чемпионство можно теперь забыть, увы... Удачи Арсеналу в борьбе с Сити!
Оно конечно !
Только надежды очень мало .
А если перед следующим сезоном АПЛ в рамках FairPlay не ликвидируют Сити , как класс , как в свое время в СССР кулачество - пиши пропало интриге !
И пусть тогда англосаксы помалкивают о коррупции в России и Украине !
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Я видел кучу статей про то, какой Клопп крутой за последние 10 лет.

Хотелось бы почитать про то, сколько он слил концовок сезонов в карьере + 4/5 финалов еврокубков.

Этому же должно быть объяснение. Ведь это действительно феномен, только отрицательный.
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Ливерпуль в чемпионских гонках не участвует, он их проигрывает.
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Надеюсь Сити возьмёт чемпионство,потому что болельщики Арсенала слишком рано распетушились ,команда ещё ничего не выиграла,но для них уже и Ливерпуль не соперник,и Сити отскакивает ,пора назад в курятник,правда там уже место занято
+8
-8
0
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