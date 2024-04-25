У «Ливерпуля» 1 победа в 4 последних матчах АПЛ – сегодня 0:2 от «Эвертона»

«Ливерпуль» в 4 последних матчах выиграл только раз.

«Красные» в гостевом дерби уступили « » (0:2) в 29-м туре АПЛ.

В 4 последних матчах чемпионата у команды 1 победа – против «Фулхэма» (3:1), также «красные» сыграли вничью с «МЮ» (2:2) и проиграли «Кристал Пэлас» (0:1).

« » занимает 2-ю строчку в таблице с 74 очками, отставая от «Арсенала» на 3 балла. У «Сити» 73 очка и две игры в запасе.