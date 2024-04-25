У «Ливерпуля» 1 победа в 4 последних матчах АПЛ – сегодня 0:2 от «Эвертона»
«Ливерпуль» в 4 последних матчах выиграл только раз.
«Красные» в гостевом дерби уступили «Эвертону» (0:2) в 29-м туре АПЛ.
В 4 последних матчах чемпионата у команды Юргена Клоппа 1 победа – против «Фулхэма» (3:1), также «красные» сыграли вничью с «МЮ» (2:2) и проиграли «Кристал Пэлас» (0:1).
«Ливерпуль» занимает 2-ю строчку в таблице АПЛ с 74 очками, отставая от «Арсенала» на 3 балла. У «Сити» 73 очка и две игры в запасе.
Про чемпионство можно теперь забыть, увы...
Удачи Арсеналу в борьбе с Сити!
Погугли кто так делает
Только надежды очень мало .
А если перед следующим сезоном АПЛ в рамках FairPlay не ликвидируют Сити , как класс , как в свое время в СССР кулачество - пиши пропало интриге !
И пусть тогда англосаксы помалкивают о коррупции в России и Украине !
Хотелось бы почитать про то, сколько он слил концовок сезонов в карьере + 4/5 финалов еврокубков.
Этому же должно быть объяснение. Ведь это действительно феномен, только отрицательный.