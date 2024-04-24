Галактионов про 3:2 с «Пари НН»: «Локомотив» проявил характер, мужество, сплоченность. Два пенальти, возникшие из ничего, бьют по самолюбию – некоторые решения вызывают вопросы»
Михаил Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Пари НН».
В перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ железнодорожники одержали выездную победу со счетом 2:3, отыгравшись после двух пропущенных голов с пенальти.
– Хочется не доводить до таких моментов, побеждать. Ничего не предвещало, но эти два 11‑метровых удара, которые возникли из ничего, бьют по самолюбию команды. То, что было в конце, проявление характера, мужества, сплоченности.
Сказал в раздевалке, что большая благодарность парням. Снимаю шляпу перед нашими бойцами. Это показывает, что наша команда с внутренним стержнем.
– По пенальти что‑то скажете?
– Комментировать и оценивать решения не хочу, до разбора комиссии делать это не буду. Но есть таблица, которая показывает, что в наши ворота назначается больше пенальти, чем всем остальным.
Некоторые решения вызывают не то что недоумение, но вопросы по трактовке и к методическому подходу. Эмоции сейчас переполняют. Давайте говорить о нашей команде. Ребята – настоящие герои, – сказал главный тренер «Локомотива».