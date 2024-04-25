Дембеле забил в трех матчах подряд за «ПСЖ». За «Барсу» забивал в 4-х в 2018-м

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лорьян Усман Дембеле Футбол

Усман Дембеле забил в третьем матче подряд.

«ПСЖ» победил «Лорьян» (4:1) в 29-м туре Лиги 1. Усман Дембеле сделал дубль.

Француз отличился в третьем матче подряд – до этого по голу он забивал «Барселоне» в обоих матчах 1/4 финала Лиги чемпионов.

В 2018 году во времена выступлений за каталонский клуб Усман забивал в четырех играх подряд.

В этом сезоне Лиги 1 Дембеле провел 23 матча, забил 3 гола и отдал 8 голевых передач. Его статистика – тут.

Sports проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

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5 комментариев
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Дембеле очень крут🔥

Несмотря на казалось бы слабую стату в первой части сезона, именно он разгонял бОльшую часть голевых атак
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После Барсы и голы пошли. Хорошая тренировка с середняком в ЛЧ была.
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Отличного игрока воспитала Барса для парижан.
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