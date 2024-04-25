Дембеле забил в трех матчах подряд за «ПСЖ». За «Барсу» забивал в 4-х в 2018-м
Усман Дембеле забил в третьем матче подряд.
«ПСЖ» победил «Лорьян» (4:1) в 29-м туре Лиги 1. Усман Дембеле сделал дубль.
Француз отличился в третьем матче подряд – до этого по голу он забивал «Барселоне» в обоих матчах 1/4 финала Лиги чемпионов.
В 2018 году во времена выступлений за каталонский клуб Усман забивал в четырех играх подряд.
В этом сезоне Лиги 1 Дембеле провел 23 матча, забил 3 гола и отдал 8 голевых передач. Его статистика – тут.
Sports проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Несмотря на казалось бы слабую стату в первой части сезона, именно он разгонял бОльшую часть голевых атак