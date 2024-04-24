Кроос о статистике побед против «Барсы»: «14-11. Я был далеко позади. Но в последние годы мы выиграли 6-7 матчей подряд»

Тони Кроос привел статистику своих выступлений против «Барселоны».

Немец провел 28 матчей против сине-гранатовых.

«Мы выиграли 14 раз, сыграли вничью трижды и проиграли 11 раз. Я узнавал сегодня.

В какой-то момент я отставал. После трех-четырех лет я точно был далеко позади, было даже поражение 0:4 дома.

Думаю, в последние два-три года мы выиграли шесть или семь матчей подряд», – сказал в подкасте Einfach mal Luppen полузащитник « » .