Кроос о статистике побед против «Барсы»: «14-11. Я был далеко позади. Но в последние годы мы выиграли 6-7 матчей подряд»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Футбол

Тони Кроос привел статистику своих выступлений против «Барселоны».

Немец провел 28 матчей против сине-гранатовых.

«Мы выиграли 14 раз, сыграли вничью трижды и проиграли 11 раз. Я узнавал сегодня.

В какой-то момент я отставал. После трех-четырех лет я точно был далеко позади, было даже поражение 0:4 дома.

Думаю, в последние два-три года мы выиграли шесть или семь матчей подряд», – сказал в подкасте Einfach mal Luppen полузащитник «Реала» Тони Кроос.

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22 комментария
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Если Реал выиграет лигу чемпионов в этом году, то Кроос обойдёт Барселону по числу кубком
+24
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+18
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
А че тебе не нравится что в Реале так много чернокожих, я думал ты их наоборот любишь, постоянно у себя на аватарке их меняешь.
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+11
6-7 подряд? Буквально в прошлом сезоне у Барселоны была победа в Суперкубке, затем в Ла Лиге. Забыл, наверное)
+22
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Хм. начиная с 21 го века, Барселона побеждала реал крупно, то есть с разницей в 3 мяча и больше 18 раз, а реал побеждал барсу 5 раз. заметьте разницу.
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+4
Ответ Иван Вахов
6-7 подряд? Буквально в прошлом сезоне у Барселоны была победа в Суперкубке, затем в Ла Лиге. Забыл, наверное)
Он сказал «думаю», это не утверждение! Зачем придираться каждому слову???
+13
-9
+4
Ответ Верховный Лорд
Ну сейчас отставание Барселоны только увеличится, так как клуб потихоньку возвращается на свое законное место второй-третьей силы в Испании. Повезло, что почти 15 лет был Месси, но без Месси будут победы в ла лиге раз в 5-10 лет и в принципе все. Ну еще одну ЛЧ может зацепят в ближайшие 100 лет
детские фантазии)))ааааха))
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Ответ mgarnet13
Комментарий удален модератором
Проплакался, ожил
+3
-2
+1
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Комментарий удален модератором
да так как вы выигрываете и чельта может стать чемпионом! мочеточники!
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Ответ Илья Мурашов
Неудивительно. Ушло золотое поколение Барселоны (Месси, Хави, Иньеста, Бускетс и другие), отсюда победы Реала. Детишек обыграть не трудно.
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Tristan...
Ну при Сетьене, Кумане и первое Класико Чави, Реал где то 5-6 подряд выиграл. Когда Барса не была в такой яме, Реалу было тяжело тягаться с ней
ну как с Негрейровскими тягаться?
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