«Барсе» интересен 25-летний опорник «Валенсии» Пепелу. Хави общался с ним

Теги Барселона Валенсия Хави Ла Лига возможные трансферы Пепелу Футбол

«Барселона» интересуется 25-летним опорником «Валенсии» Пепелу.

По информации Marca, Хави в частном порядке пообщался с полузащитником в середине декабря после встречи команд в рамках Ла Лиги. В частности тренер каталонцев «поздравил футболиста с отличным сезоном».

Подчеркивается, что по ходу сезона Пепелу привлек внимание тренерского штаба и скаутов «Барселоны», клуб положительно оценивает его игровые качества. Футболист играет на позиции опорного полузащитника, которую клуб хотел бы усилить в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне испанец провел 32 матча в Ла Лиге, отметившись пятью голами и одной результативной передачей. Полная статистика игрока доступна здесь.

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18 комментариев
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Эти трансферы из Валенсии в Барселону всегда имеют 2 исхода:
1) «Топище нереальный»
2) «Эвертон,забери этого Гомеша хоть за 10-ку»
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Ответ За Валенсию с 1999
300 лямов и он ваш
Ты про клуб?
+8
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Более лоигчный вариант, чем Субименди за 50-70 млн.
+4
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Ответ Jason Williams
да, про бчк
Не знаю такой клуб.
+1
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Что бы Ромеу не было скучно на скамейке?
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Ответ Benjamin
Добротный игрок, в этом сезоне вся игра Валенсии через него идет
А что с Гильямоном стряслось, не знаете? Одно время даже в сборную вызывался
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Ответ Владимир Самсонов
Более лоигчный вариант, чем Субименди за 50-70 млн.
более не то чтобы логичный)но то что более бюджетный это точно.субименди явно не стоит таких денег
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Ты про клуб?
да, про бчк
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середняк интересуется середняком
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Очередной Ромеу или Иньиго Мартинес. Сейчас нам начнут рассказывать про уникальные скилы этого валенсийца и про его барселонское днк. Но это опять плохая мина при плохой игре(при отсутствии денег).
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Давайте ещё Дуро забирайте
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Не замечал его толком, достоин?
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Добротный игрок, в этом сезоне вся игра Валенсии через него идет
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Добротный игрок, в этом сезоне вся игра Валенсии через него идет
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И полузащитник Искин
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А при чем тут Хави?
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Не замечал его толком, достоин?
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