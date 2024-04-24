«Барсе» интересен 25-летний опорник «Валенсии» Пепелу. Хави общался с ним
«Барселона» интересуется 25-летним опорником «Валенсии» Пепелу.
По информации Marca, Хави в частном порядке пообщался с полузащитником в середине декабря после встречи команд в рамках Ла Лиги. В частности тренер каталонцев «поздравил футболиста с отличным сезоном».
Подчеркивается, что по ходу сезона Пепелу привлек внимание тренерского штаба и скаутов «Барселоны», клуб положительно оценивает его игровые качества. Футболист играет на позиции опорного полузащитника, которую клуб хотел бы усилить в следующем сезоне.
В нынешнем сезоне испанец провел 32 матча в Ла Лиге, отметившись пятью голами и одной результативной передачей. Полная статистика игрока доступна здесь.
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