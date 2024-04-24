«Барсе» интересен 25-летний опорник «Валенсии» Пепелу. Хави общался с ним

«Барселона» интересуется 25-летним опорником «Валенсии» Пепелу.

По информации Marca, в частном порядке пообщался с полузащитником в середине декабря после встречи команд в рамках . В частности тренер каталонцев «поздравил футболиста с отличным сезоном».

Подчеркивается, что по ходу сезона привлек внимание тренерского штаба и скаутов «Барселоны», клуб положительно оценивает его игровые качества. Футболист играет на позиции опорного полузащитника, которую клуб хотел бы усилить в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне испанец провел 32 матча в Ла Лиге, отметившись пятью голами и одной результативной передачей. Полная статистика игрока доступна здесь.