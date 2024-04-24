«Ростов» продлил контракт с Песьяковым. Вратарь еще не подписал документы

Теги Ростов премьер-лига Россия Сергей Песьяков Р-Спорт Алексей Рыскин Футбол

«Ростов» продлил контракт с голкипером Сергеем Песьяковым.

«Сергея все устроило, нас все устроило. Чисто физически сейчас у нас разъезды, как только в Ростове будет несколько дней, он заедет в офис и подпишет бумаги.

Контракт будет рассчитан на год? Нет. Сейчас не хотелось бы разглашать детали», – рассказал спортивный директор клуба Алексей Рыскин.

Песьяков выступает за «Ростов» с 2017 года. Действующее соглашение 35-летнего голкипера с клубом рассчитано до конца июня 2024 года.

В текущем сезоне Песьяков сыграл в 24 матчах, пропустив 35 голов. Его статистика – здесь.

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7 комментариев
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Выйдет из дома, чтобы поехать в офис подписывать документы.Но, как всегда, ошибётся на выходе.
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- Сергей мы привезем тебе контракты для подписи?
- Спасибо, я сам привезу.
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Вот тут многие его поносят. Хотя про привоз смешно, но всё таки к этим специалистам вопрос вполне серьёзный: а много ли вратарей в России лучше ростовского? Которые вот не один удачный сезон провели, а хотя бы 2-3 сезона выступают лучше? Сколько таких наберётся? Явно же меньше 10.
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Фули Ростов?! Он хочет в реал!
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