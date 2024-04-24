«Ростов» продлил контракт с Песьяковым. Вратарь еще не подписал документы

«Ростов» продлил контракт с голкипером Сергеем Песьяковым.

« все устроило, нас все устроило. Чисто физически сейчас у нас разъезды, как только в Ростове будет несколько дней, он заедет в офис и подпишет бумаги.

Контракт будет рассчитан на год? Нет. Сейчас не хотелось бы разглашать детали», – рассказал спортивный директор клуба Алексей Рыскин.

Песьяков выступает за « » с 2017 года. Действующее соглашение 35-летнего голкипера с клубом рассчитано до конца июня 2024 года.

В текущем сезоне Песьяков сыграл в 24 матчах, пропустив 35 голов. Его статистика – здесь.