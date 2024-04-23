«Ростов» продлит контракт с Песьяковым. Об этом сказал спортдиректор клуба

Теги Ростов премьер-лига Россия Сергей Песьяков Р-Спорт Алексей Рыскин Футбол

«Ростов» и Сергей Песьяков подпишут новый контракт.

Об этом рассказал спортивный директор клуба Алексей Рыскин.

«Сергея все устроило, нас все устроило. 

Контракт будет рассчитан на год? Нет. Сейчас не хотелось бы разглашать детали», – сказал Рыскин.

Действующее соглашение голкипера рассчитано до конца июня 2024 года. Вратарь выступает за «Ростов» с 2017 года.

В нынешнем сезоне Песьяков провел 22 матча в Мир РПЛ и пропустил 33 мяча.

10 комментариев
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А сменщиком возьмем Лещука
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гнать его надо😡
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Не, ну если вас всё устроило)
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Вообще удивительное решение, с учетом явной установки Карпина на активное подключение вратаря в перепасовку в штрафной. Валера на повышение?
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Ответ ancifer2
А сменщиком возьмем Лещука
Кержакова.
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