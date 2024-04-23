«Ростов» продлит контракт с Песьяковым. Об этом сказал спортдиректор клуба

«Ростов» и Сергей Песьяков подпишут новый контракт.

Об этом рассказал спортивный директор клуба Алексей Рыскин.

«Сергея все устроило, нас все устроило.

Контракт будет рассчитан на год? Нет. Сейчас не хотелось бы разглашать детали», – сказал Рыскин.

Действующее соглашение голкипера рассчитано до конца июня 2024 года. Вратарь выступает за « » с 2017 года.

В нынешнем сезоне провел 22 матча в Мир и пропустил 33 мяча.