Черышев открыт к предложениям: «Страсть к футболу пока не утрачена, поэтому нужно двигаться дальше»
Денис Черышев готов продолжать игровую карьеру.
Денис Черышев заявил, что ждет предложений от клубов.
«Я сейчас в Мадриде, дома, в режиме ожидания. Жду, какие появятся варианты, чтобы продолжить играть. Страсть к футболу пока не утрачена, поэтому нужно двигаться дальше.
Я пару раз переезжал в разные страны, и это помогает расти. Нет места лучше Испании, но я открыт ко всему», – сказал экс-вингер «Реала» и «Валенсии».
Последним клубом 34-летнего россиянина был греческий «Паниониос», который он покинул по окончании прошлого сезона.
«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?3239 голосов
Зенит
Будет ничья
Локомотив
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости