Черышев открыт к предложениям: «Страсть к футболу пока не утрачена, поэтому нужно двигаться дальше»

Денис Черышев готов продолжать игровую карьеру.

Денис Черышев заявил, что ждет предложений от клубов.

«Я сейчас в Мадриде, дома, в режиме ожидания. Жду, какие появятся варианты, чтобы продолжить играть. Страсть к футболу пока не утрачена, поэтому нужно двигаться дальше.

Я пару раз переезжал в разные страны, и это помогает расти. Нет места лучше Испании, но я открыт ко всему», – сказал экс-вингер «Реала» и «Валенсии».

Последним клубом 34-летнего россиянина был греческий «Паниониос», который он покинул по окончании прошлого сезона.