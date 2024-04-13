«Барса» планирует зарабатывать до 120 млн евро в год на обновленном «Камп Ноу» за счет спонсоров и VIP

«Барселона» рассказала о проекте обновленного «Камп Ноу».

В четверг клуб провел презентацию, посвященную реконструкции домашнего стадиона. Мероприятие было доступно для широкой аудитории в прямом эфире на официальном сайте и на платформе Barça One.

Ответственные за проект менеджеры рассказали о технических аспектах и архитектурных деталях будущего стадиона, а также о ходе строительных работ.

Работы идут в соответствии с запланированными сроками. Первая игра команды на обновленном «Камп Ноу» может пройти в конце текущего года.

Как уточняет Diario Sport, уже ведется строительство третьего яруса трибун, который не будет открыт для публики до конца следующего года, поэтому до тех пор вместимость арены составит около 68 000 зрителей.

Вице-президент каталонского клуба Елена Форт также рассказала о новой услуге Barça Hospitality, продемонстрировав помещения, которые могут приносить клубу коммерческую выгоду.

Предполагается, что основными источниками дохода станут новые спонсорские соглашения, связанные со стадионом, а также новые VIP-предложения, которые могут утроить получаемые суммы.

Ожидается, что благодаря этому, «Барса» сможет зарабатывать на стадионе около 120 млн евро в год.