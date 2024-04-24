Ле Таллек назначен советником председателя правления «Зенита»: «Специалист сфокусируется на развитии партнерских отношений с клубами и организациями в Европе, Африке и на Ближнем Востоке»

Дамьен Ле Таллек получил должность в «Зените».

34-летний француз назначен на должность советника председателя правления петербуржского клуба.

«Специалист сфокусируется на развитии партнерских отношений с футбольными клубами и организациями в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, а также на селекционной деятельности в этих регионах», – говорится в заявлении « ».

Во время карьеры игрока Ле Таллек выступал в России за «Мордовию» и «Торпедо». Также он играл за «Монпелье», «Црвену Звезду» и дортмундскую «Боруссию», последним клубом экс-полузащитника был «Ханой».