Ле Таллек назначен советником председателя правления «Зенита»: «Специалист сфокусируется на развитии партнерских отношений с клубами и организациями в Европе, Африке и на Ближнем Востоке»

Теги Зенит премьер-лига Россия Дамьен Ле Таллек Футбол

Дамьен Ле Таллек получил должность в «Зените».

34-летний француз назначен на должность советника председателя правления петербуржского клуба. 

«Специалист сфокусируется на развитии партнерских отношений с футбольными клубами и организациями в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, а также на селекционной деятельности в этих регионах», – говорится в заявлении «Зенита». 

Во время карьеры игрока Ле Таллек выступал в России за «Мордовию» и «Торпедо». Также он играл за «Монпелье», «Црвену Звезду» и дортмундскую «Боруссию», последним клубом экс-полузащитника был «Ханой».

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2 комментария
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Пока одни ноют Зенит работает и развивается
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Странное назначение. Может какие-то связи в Црвене Звезде у него есть? Например, будем туда в аренду отправлять тех игроков, которым хочется/необходимо "сменить обстановку".
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