Муниаин покинет «Атлетик» после 15 сезонов в основной команде

Теги Атлетик Ла Лига Икер Муниаин Футбол

Икер Муниаин покидает «Атлетик».

31-летний полузащитник объявил, что уйдет из басконского клуба по окончании этого сезона. Он провел в системе «Атлетика» 19 лет, за основную команду выступал на протяжении 15 сезонов. 

«Ты – лучшее, что было в моей жизни, но теперь, любовь моя, пришло время расстаться», – сказал Муниаин.

В составе «Атлетика» хавбек провел 557 матчей во всех турнирах, отличившись 75 голами и 70 ассистами, и стал обладателем Кубка Испании и двукратным обладателем Суперкубка страны.

Подробную статистику игрока можно найти здесь

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Эх помню его молодым проспектом
+25
0
+25
В моём восприятии Муниаин до сих пор как-то умудрился сохраниться безбородым тощим юнцом с подростковой стрижкой, хотя уже давно бородатый и ему за тридцать. Вот реально, словно время остановилось. Похоже, почувствовал, что не тянет, всё реже выходил последние сезоны.
+11
-1
+10
Ответ Skamar
Эх помню его молодым проспектом
Не плохо в фифе прокачивался
+4
0
+4
Легенда Бильбао, отдал лучшие годы родному клубу

Жаль только, что сейчас вряд ли будет востребован в топ-клубе даже на вторых ролях
+3
0
+3
Значимый игрок в истории Атлетика. В свое время был хорош. Куда пойдет, интересно.
+2
0
+2
Ответ xDe xDe
В моём восприятии Муниаин до сих пор как-то умудрился сохраниться безбородым тощим юнцом с подростковой стрижкой, хотя уже давно бородатый и ему за тридцать. Вот реально, словно время остановилось. Похоже, почувствовал, что не тянет, всё реже выходил последние сезоны.
Он так давно играет за клуб - что я думал - он где-то в возрасте Луки Модрича(38-39лет) - но 31 год - как-то рановато уходить :(
+1
0
+1
Муниаин не хочет играть ни за какой испанский клуб и предпочитает покинуть Европу, хотя у него пока нет конкретных предложений.
0
0
0
удивлен, что тренер в этом сезоне вообще не дает ему играть по сути. Если он не нужен был, не мог сказать сразу ему что ли, не потерял бы целый год. Уверен, что еще может приносить пользу клубу любому. Клевый игрок, уважаемый.
0
0
0
Начинал очень ярко. Да, стал легендой клуба, но как будто мог ярче карьеру провести.
0
0
0
вечно молодой
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий