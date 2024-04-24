Муниаин покинет «Атлетик» после 15 сезонов в основной команде
Икер Муниаин покидает «Атлетик».
31-летний полузащитник объявил, что уйдет из басконского клуба по окончании этого сезона. Он провел в системе «Атлетика» 19 лет, за основную команду выступал на протяжении 15 сезонов.
«Ты – лучшее, что было в моей жизни, но теперь, любовь моя, пришло время расстаться», – сказал Муниаин.
В составе «Атлетика» хавбек провел 557 матчей во всех турнирах, отличившись 75 голами и 70 ассистами, и стал обладателем Кубка Испании и двукратным обладателем Суперкубка страны.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Жаль только, что сейчас вряд ли будет востребован в топ-клубе даже на вторых ролях