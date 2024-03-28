«МЮ» рассматривает Хоселу в качестве подмены для Хейлунда. Приоритет форварда – остаться в «Реале» (Relevo)

«Манчестер Юнайтед» интересуется Хоселу.

По информации Relevo, несколько недель назад два представителя спортивного руководства «МЮ» посетили Испанию, где провели ряд встреч с агентами и представителями различных клубов, изучая различные варианты усиления команды предстоящим летом. Хоселу вошел в число игроков, к которым « » проявил интерес.

Утверждается, что форвард « », арендованный у « », рассматривается в качестве подмены для – для этой роли «МЮ» ищет опытного игрока, способного как завершать атаки, так и отрабатывать в обороне. Кроме того, Хоселу имеет опыт игры в – ранее испанец выступал за «Сток Сити» и «Ньюкасл». При этом отмечается, что форвард хочет остаться в «Реале».

В нынешнем сезоне на счету Хоселу 8 голов и 2 ассиста в 27 матчах Ла Лиги. Подробная статистика 34-летнего нападающего доступна здесь.