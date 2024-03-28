«МЮ» рассматривает Хоселу в качестве подмены для Хейлунда. Приоритет форварда – остаться в «Реале» (Relevo)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Эспаньол Ла Лига возможные трансферы Хоселу Расмус Хейлунд Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется Хоселу.

По информации Relevo, несколько недель назад два представителя спортивного руководства «МЮ» посетили Испанию, где провели ряд встреч с агентами и представителями различных клубов, изучая различные варианты усиления команды предстоящим летом. Хоселу вошел в число игроков, к которым «Манчестер Юнайтед» проявил интерес.

Утверждается, что форвард «Реала», арендованный у «Эспаньола», рассматривается в качестве подмены для Расмуса Хейлунда – для этой роли «МЮ» ищет опытного игрока, способного как завершать атаки, так и отрабатывать в обороне. Кроме того, Хоселу имеет опыт игры в АПЛ – ранее испанец выступал за «Сток Сити» и «Ньюкасл». При этом отмечается, что форвард хочет остаться в «Реале».

В нынешнем сезоне на счету Хоселу 8 голов и 2 ассиста в 27 матчах Ла Лиги. Подробная статистика 34-летнего нападающего доступна здесь.

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20 комментариев
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МЮ берет всё, что плохо лежит в Реале?
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Серьёзное что-то курят в мю...
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Маню превращается в свою Саудовскую аравию для Реала
Каземиро и Варан на огромную личку приехали чилить, ждем теперь Хоселу и Модрича
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Ответ Макс237
Там надо сравнивать важности этих голов. Ковырялки в ла лиге где 4 и 5 гол и дубль на первых минутах в АПЛ это несравнимое. Хейлунд не топ, ему ещё расти и расти. Но сравнивать его уровень с Хоселу. Постыдились бы
Важность? Хоселу принёс только в этом году 4 очка в чемпионате своими голами и проход в 2 раундах кубковых турниров, Хоселу как раз крайне редко забивает мало значимые голы.
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Ответ Aleksey Yashin
МЮ берет всё, что плохо лежит в Реале?
Да никто не даст Хоселу перейти в МЮ, только если там ему лично предложат очень большие деньги. У Реала он единственный ЦН, который хоть и не часто выходит в старте, но забивает достаточно много голов, и что самое главное, важных для результата голов.
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Дожили. Звучит так, будто Хейлунд это уже суперснайпер и мегазвезда. Но в масштабах вселенной МЮ возможно уже всё так и обстоит)
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Во у Хосела попёрла карьера то в последний год !
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Можно за сотку в маню пропихнуть
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А если что, им можно будет камины топить.
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А ведь говорили, придёт Рэтклифф порядок наведёт.
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да хватит уже читать всякую желтуху и комментировать ее. вы хотя бы на источник то гляньте))
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Ответ Макс237
Там надо сравнивать важности этих голов. Ковырялки в ла лиге где 4 и 5 гол и дубль на первых минутах в АПЛ это несравнимое. Хейлунд не топ, ему ещё расти и расти. Но сравнивать его уровень с Хоселу. Постыдились бы
Согласен, уровень датчанина ниже явно
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Ответ Roman
Маню превращается в свою Саудовскую аравию для Реала Каземиро и Варан на огромную личку приехали чилить, ждем теперь Хоселу и Модрича
Если проблемы с деньгами, то что остается, как искать дешёвые и эффективные варианты? Если бы они не тратили непонятно на кого такие деньги, то у них были бы и другие варианты. Им надо не форвард на подмену Хейлунда, МЮ надо основной форвард, под которым бы сидел Хейлунд.
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