Мората пропустил тренировку «Атлетико» из-за невралгии тройничного нерва – она может приводить к болям и нарушению работы мышц лица

Теги Атлетико Атлетик Ла Лига Альваро Мората Здоровье Футбол

Альваро Мората пропустил тренировку «Атлетико».

Нападающий «Атлетико» почувствовал недомогание перед матчем с «Алавесом» и пропустил игру 32-го тура Ла Лиги (0:2), которая состоялась 21 апреля.

Во вторник футболист не тренировался с партнерами по команде. Мадридский клуб сообщил, что у Мораты выявлена невралгия тройничного нерва. По информации As, причиной этому может быть вирусная инфекция. 

Участие Мораты в матче против «Атлетика» находится под вопросом. 

Невралгия тройничного нерва – заболевание, симптомами которого являются сильные боли в лице, нарушения работы мимических и жевательных мышц, а также вегетативные проблемы.

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1 комментарий
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Походу эта фигня с ним всю карьеру . Брусок
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