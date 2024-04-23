Жота выбыл на 2 недели из-за повреждения бедра. Вингер «Ливерпуля» провел 4 игры после прошлой травмы

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп травмы Диогу Жота Футбол

Диогу Жота получил новую травму.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что португальский вингер получил повреждение бедра во время матча с «Фулхэмом» (3:1). В той игре Жота отметился голом.

Ожидается, что игрок пропустит около двух недель.

Жота лишь недавно приступил к работе с командой после травмы связки колена, которую получил в феврале. С момента восстановления он провел четыре игры, в стартовом составе – одну.

В текущем сезоне АПЛ Диогу провел 21 матч, забил 10 голов и отдал 3 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.

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13 комментариев
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Как же все это з-/:;()
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Забивает стабильно как травмируется тоже
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Все уже привыкли, на самом деле
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Такой потенциал у него, мог бы стать заменой Салаху.
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Он вроде как Головин тоже любит в фифу пошпилить. Может это с сидячим образом жизни связано
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Ответ Трент 66
Такой потенциал у него, мог бы стать заменой Салаху.
согласен, потенциал огромный но травмы подводят, возможно на количество травм интенсивный футбол Клоппа повлиял.
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Ответ Трент 66
Такой потенциал у него, мог бы стать заменой Салаху.
А стал заменой Алькантаре
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