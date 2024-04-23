Жота выбыл на 2 недели из-за повреждения бедра. Вингер «Ливерпуля» провел 4 игры после прошлой травмы

Диогу Жота получил новую травму.

Главный тренер « » сообщил, что португальский вингер получил повреждение бедра во время матча с «Фулхэмом» (3:1). В той игре отметился голом.

Ожидается, что игрок пропустит около двух недель.

Жота лишь недавно приступил к работе с командой после травмы связки колена, которую получил в феврале. С момента восстановления он провел четыре игры, в стартовом составе – одну.

В текущем сезоне АПЛ Диогу провел 21 матч, забил 10 голов и отдал 3 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.