«Зенит» обратился в ЭСК после матча с «Оренбургом». Безбородов не назначил пенальти за попадание мяча в руку Прохина после удара Мантуана

«Зенит» пожаловался в ЭСК на неназначенный пенальти в матче с «Оренбургом».

На 77-й минуте игры 25-го тура Мир (1:0) мяч, летевший в створ после удара , попал в руку защитника « » , находившуюся за корпусом игрока. Главный судья не зафиксировал фол и не изменил решение после просмотра видеоповтора.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на службу коммуникаций РФС, «Зенит» обратился по эпизоду с неназначенным 11-метровым в ЭСК РФС.