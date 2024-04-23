«Зенит» обратился в ЭСК после матча с «Оренбургом». Безбородов не назначил пенальти за попадание мяча в руку Прохина после удара Мантуана
«Зенит» пожаловался в ЭСК на неназначенный пенальти в матче с «Оренбургом».
На 77-й минуте игры 25-го тура Мир РПЛ (1:0) мяч, летевший в створ после удара Густаво Мантуана, попал в руку защитника «Оренбурга» Данилы Прохина, находившуюся за корпусом игрока. Главный судья Владислав Безбородов не зафиксировал фол и не изменил решение после просмотра видеоповтора.
Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на службу коммуникаций РФС, «Зенит» обратился по эпизоду с неназначенным 11-метровым в ЭСК РФС.
Тьфу на вас.
Рука ли нашла мяч или наоборот здесь не важно .
Безбородов и его бригада неправы
Очевидные вещи
Но есть ещё химера под названием "игра рукой".
Тут игра рукой, а тут мяч попал в руку...
А какая разница??? Если ты упал в воду и утонул, что меняется от того, что вода тебя не топила???