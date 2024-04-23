«Зенит» обратился в ЭСК после матча с «Оренбургом». Безбородов не назначил пенальти за попадание мяча в руку Прохина после удара Мантуана

Теги Зенит премьер-лига Россия РФС Владислав Безбородов Оренбург Матч ТВ Данила Прохин ЭСК РФС Густаво Мантуан Футбол

«Зенит» пожаловался в ЭСК на неназначенный пенальти в матче с «Оренбургом».

На 77-й минуте игры 25-го тура Мир РПЛ (1:0) мяч, летевший в створ после удара Густаво Мантуана, попал в руку защитника «Оренбурга» Данилы Прохина, находившуюся за корпусом игрока. Главный судья Владислав Безбородов не зафиксировал фол и не изменил решение после просмотра видеоповтора.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на службу коммуникаций РФС, «Зенит» обратился по эпизоду с неназначенным 11-метровым в ЭСК РФС.

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27 комментариев
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Интересно другое - ладно бы у безбородова просто очки запотели, или он, как обычно, в другую сторону смотрел...но ведь штырился в экран минут 15, но руку на пути мяча, летящего в створ, так и не заметил...чудны дела твои, о судейский корпус )
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Ожидаем начала фестиваля увлекательных историй от ЭСК
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чистый пенальти странно что не поставили
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Ответ Антон Фалафель
Комментарий скрыт
Шутка повторенная больше двух раз-глупрсть.
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Ответ Dmitry Dos
Комментарий скрыт
Чтобы наконец-то понять, по каким именно правилам судят арбитры в РПЛ.
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Да чего обсуждать-то? Ну, не решился Безбородов. Питерский судья в матче в Питере под занавес матча при хрупком счете ставить пенальти в пользу Зенита... Да он просто прикинул, какая вонь поднимется из Москвы. Можно и без назначений остаться, а на носу конец сезона, отпуск и т.д., и т.п... "Все равно Зенит выиграет", подумал Безбородов.
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Сунцова, опять используется слово ПОЖАЛОВАЛСЯ.
Тьфу на вас.
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Мяч шел в створ ворот
Рука ли нашла мяч или наоборот здесь не важно .
Безбородов и его бригада неправы
Очевидные вещи
+9
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+8
и, кстати, напомните - Зенит в этом сезоне сколько пенальти пробил ? )))
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+7
Ответ pelevin78
Интересно другое - ладно бы у безбородова просто очки запотели, или он, как обычно, в другую сторону смотрел...но ведь штырился в экран минут 15, но руку на пути мяча, летящего в створ, так и не заметил...чудны дела твои, о судейский корпус )
Это была нога.
+7
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+7
Ответ Onion
Чтобы наконец-то понять, по каким именно правилам судят арбитры в РПЛ.
Судят, от балды. По принципу я так вижу.
+5
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+5
Ответ Onion
Чтобы наконец-то понять, по каким именно правилам судят арбитры в РПЛ.
И так понятно! Все по разным
+5
0
+5
Ответ pelevin78
и, кстати, напомните - Зенит в этом сезоне сколько пенальти пробил ? )))
Два
+4
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Существует два вида фолов. По неосторожности и умышленный. Умышленный кроме штрафа, наказывается предупреждением или удалением.
Но есть ещё химера под названием "игра рукой".
Тут игра рукой, а тут мяч попал в руку...
А какая разница??? Если ты упал в воду и утонул, что меняется от того, что вода тебя не топила???
+3
0
+3
Помнится, Деспотович специально пробил в руку Кузяева. Никто разбираться не стал, тупо назначили пенальти.
+3
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+2
Ответ Катя СПб
Это была нога.
Третья.
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Не поставил, чтобы не обвинили в предвзятости, купленной или просто в пользу земляков
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+1
Ответ Head Coach
В принципе, в правилах есть такая история: что если руки направлены вниз, то попадание в них мяча не считается игрой рукой со стороны защитника. Думаю что комитет так и ответит.
А что Безбордов так долго смотрел? Или пытался убедиться, что рука находится в естественном положении, в смысле растет из плеча, а не уха.
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Ответ Антон Фалафель
Комментарий скрыт
Не наш метод. Мы просто всем назло выиграем чемпионат ещё раз)
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Ну для меня это пенальти, интересно что скажет судейская комиссия.
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