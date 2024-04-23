«Милан» завершит без трофеев 2-й сезон подряд.

Победа в миланском дерби в 33-м туре чемпионата Италии принесла «Интеру» чемпионский титул в Серии А. « » занимает 2-е место в таблице.

При этом ранее команда под руководством вылетела из Кубка Италии (проиграла «Аталанте» в 1/4 финала) и (проиграла «Роме» в 1/4 финала).

Свой последний на сегодня титул «Милан» завоевал в сезоне-2021/22, когда выиграл скудетто.

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