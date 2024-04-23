«Милан» завершит без трофеев 2-й сезон подряд

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Кубок Италии Лига Европы УЕФА Футбол

«Милан» завершит без трофеев 2-й сезон подряд.

Победа в миланском дерби в 33-м туре чемпионата Италии принесла «Интеру» чемпионский титул в Серии А. «Милан» занимает 2-е место в таблице. 

При этом ранее команда под руководством Стефано Пиоли вылетела из Кубка Италии (проиграла «Аталанте» в 1/4 финала) и Лиги Европы (проиграла «Роме» в 1/4 финала). 

Свой последний на сегодня титул «Милан» завоевал в сезоне-2021/22, когда выиграл скудетто. 

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7 комментариев
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Так пишут, как будто последние 10 лет у Милана трофейная полка, как у МС или Реала, хороший сезон все равно и будет жаль если Пиоли уберут
+8
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+7
Ответ хозяин сити
Так пишут, как будто последние 10 лет у Милана трофейная полка, как у МС или Реала, хороший сезон все равно и будет жаль если Пиоли уберут
После выигрыша скудетто и полуфинала Лиги Чемпионов владельцы Милана расправили крылья и оторвались от реальности.
+6
0
+6
Щас уйдет Пёли и Милан снова вернется на свои 6-8 места)
+4
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+2
Тоже новость. Было куча сезонов, когда он в середине болтался. А тут типо два сезона подряд не взял трофеи. Думаю, выступление Милана отличное. Нет сейчас возможности доминировать.
+3
-1
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Пиоли - кусок говна.
Только не надо тут про скудетто.
В этом сезоне бывало всякое, и Милан не должен был брать все трофеи, но он должен был за них бороться.
Тупо слив всех матчей в конце сезона.
Ни чести, ни отваги, ни борьбы.
Прзорнейшие два поражения от Ромы в ЛЕ - яркий показатель.
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Ответ Kahn01
С таким составом чудо что они вообще держатся. Пиоли недооценивают и могут за это поплатиться
А у Болоньи какой состав? Ты хоть сам понимаешь что бормочешь?
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