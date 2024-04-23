«Милан» завершит без трофеев 2-й сезон подряд
«Милан» завершит без трофеев 2-й сезон подряд.
Победа в миланском дерби в 33-м туре чемпионата Италии принесла «Интеру» чемпионский титул в Серии А. «Милан» занимает 2-е место в таблице.
При этом ранее команда под руководством Стефано Пиоли вылетела из Кубка Италии (проиграла «Аталанте» в 1/4 финала) и Лиги Европы (проиграла «Роме» в 1/4 финала).
Свой последний на сегодня титул «Милан» завоевал в сезоне-2021/22, когда выиграл скудетто.
Только не надо тут про скудетто.
В этом сезоне бывало всякое, и Милан не должен был брать все трофеи, но он должен был за них бороться.
Тупо слив всех матчей в конце сезона.
Ни чести, ни отваги, ни борьбы.
Прзорнейшие два поражения от Ромы в ЛЕ - яркий показатель.