Ультрас «Милана» отчитали игроков после вылета из ЛЕ от «Ромы». Фанаты кричали «Покажите яйца»

Ультрас «Милана» сурово встретили игроков после вылета из Лиги Европы.

Вчера «россонери» проиграли «Роме» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (1:2), несмотря на численное преимущество после удаления Зеки Челика в первом тайме. Миланцы вылетели из турнира, сумев забить римлянам лишь один гол (1:3 по сумме двух матчей).

После поражения команда направилась к трибунам римского стадиона «Стадио Олимпико», занятым их болельщиками. Ультрас Curva Sud встретили игроков резкими выражениями, среди которых были слышны крики «Покажите свои яйца». На послематчевых кадрах видно, как вся команда, включая запасных игроков, грустно идет вдоль гостевых трибун, опустив головы и не произнося ни слова.

Болельщики также обвиняли игроков и главного тренера команды Стефано Пиоли в плохой игре в социальных сетях, сопровождая посты призывом к отставке тренера и хэштегом #PioliOut.

В понедельник « », занимающий второе место в Серии А, встретится с «Интером» в дерби, победа в котором обеспечит последнему досрочное завоевание титула чемпиона Италии.