Ультрас «Милана» отчитали игроков после вылета из ЛЕ от «Ромы». Фанаты кричали «Покажите яйца»

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лига Европы УЕФА болельщики Стадио Олимпико Рим соцсети Футбол

Ультрас «Милана» сурово встретили игроков после вылета из Лиги Европы.

Вчера «россонери» проиграли «Роме» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (1:2), несмотря на численное преимущество после удаления Зеки Челика в первом тайме. Миланцы вылетели из турнира, сумев забить римлянам лишь один гол (1:3 по сумме двух матчей).

После поражения команда направилась к трибунам римского стадиона «Стадио Олимпико», занятым их болельщиками. Ультрас Curva Sud встретили игроков резкими выражениями, среди которых были слышны крики «Покажите свои яйца». На послематчевых кадрах видно, как вся команда, включая запасных игроков, грустно идет вдоль гостевых трибун, опустив головы и не произнося ни слова.

Болельщики также обвиняли игроков и главного тренера команды Стефано Пиоли в плохой игре в социальных сетях, сопровождая посты призывом к отставке тренера и хэштегом #PioliOut.

В понедельник «Милан», занимающий второе место в Серии А, встретится с «Интером» в дерби, победа в котором обеспечит последнему досрочное завоевание титула чемпиона Италии.

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25 комментариев
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Валера Климов: «Вызов принят»😎
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Фанаты Милана: нам плевать на поражение, просто покажите яйца Лукаки
+28
-4
+24
Что бы они кричали на женском футболе...
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Ответ zho3716
Что бы они кричали на женском футболе...
Покажите ###### (груди).
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покажите яйца фанатам Милана уже кто-нибудь
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Так надо было показать)
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Ну взяли да показали им яйца раз просят.))
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Ultras вы бы поаккуратнее с требованиями,а то вдруг выполнят 😂но возмущение их понять можно,Милан в 2 играл катастрофически не везло и не хватало многого в игре
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Показали?
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А вам зачем??
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Жаль Рому. Совсем разваливается после ухода величайшего гения.
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После поражения яйцами не машут
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новость что то не полная , таки показали или нет ?
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Оливье: они все во мне.
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Фанаты : Покажите яйца !
Игроки : Сняли трусы - показали крупно - повернулись и пошли в бухгалтерию.
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Ну, допустим, покажут. Как и чему это поможет?)
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А вот Саша Неценко считает что Пиоли молорик)
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Меньян в подтрибунке только показывает
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Зачем игроков отчитывать, вы видели тактику Милана на решающий матч? Лысую резину надо поменять и Милан попрет вверх
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"...вся команда, включая запасных игроков, грустно идет вдоль гостевых трибун, опустив головы и не произнося ни слова."
То есть показать было нечего?
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Напомнило момент из фильма «мальчишник 2», когда они в тату-салон пришли.

«Да у этого пацана яйца больше, чем у тебя. Ну-ка покажи яйца…»)))
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И тут, вероятно, вы зададите мне вопрос :
Эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца?
Дискотека Авария.
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Можно попробовать хештег #ленинаут
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Показали?)
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