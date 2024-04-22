Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 24 апреля
В среду, 24 апреля, сыграют Манчестер Юнайтед и Шеффилд Юнайтед в 29 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Манчестер Юнайтед: все новости
Последние матчи Манчестер Юнайтед
- Ковентри – Манчестер Юнайтед : 3 – 3
- Борнмут – Манчестер Юнайтед : 2 – 2
- Манчестер Юнайтед – Ливерпуль : 2 – 2
- Челси – Манчестер Юнайтед : 4 – 3
- Брентфорд – Манчестер Юнайтед : 1 – 1
Последние матчи Шеффилд Юнайтед
- Шеффилд Юнайтед – Бернли : 1 – 4
- Брентфорд – Шеффилд Юнайтед : 2 – 0
- Шеффилд Юнайтед – Челси : 2 – 2
- Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед : 3 – 1
- Шеффилд Юнайтед – Фулхэм : 3 – 3
Прогноз на матч МЮ – Шеффилд Юнайтед