Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 24 апреля

В среду, 24 апреля, сыграют Манчестер Юнайтед и Шеффилд Юнайтед в 29 туре АПЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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