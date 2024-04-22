Урал – Ростов: прогноз на матч 21 тура российской Премьер-лиги, 25 апреля

В 21 туре российской Премьер-Лиги «Урал» на своем поле сыграет с «Ростовом». Игра пройдет в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» в четверг, 25 апреля. Встреча начнется в 16:00 по московскому времени.

Синоптики обещают 20 градусов тепла и солнечную погоду, а значит фанаты смогут получить удовольствие от атмосферы матча РПЛ, а игроки наверняка продемонстрируют свой лучший футбол.

Обе команды решают разные турнирные задачи – «Ростов» идет в середине таблицы и по сути, просто доигрывает сезон. А вот «Урал» ведет борьбу за сохранение прописки в РПЛ. Забегая вперед скажем, что подопечные Виктора Гончаренко обитают в зоне стыковых матчей.

«Урал» чередует яркие победы над фаворитами с поражениями от середняков и ничейными исходами с аутсайдерами национального первенства. «Ростов» же, до предыдущего турам РПЛ, не проигрывал на протяжении пяти матчей кряду.

Рекомендованная ставка на игру: ОЗ да – 1.76.

В предстоящей встрече нет явного фаворита – каждая из команд имеет примерно одинаковые шансы на успех. При формировании прогноза на матч «Урал» – «Ростов» рассмотрим статистику выступления коллективов в последних пяти играх, ознакомимся с турнирным положением команд, вспомним историю личных встреч, а также изучим списки лидеров по забитым голам и отданным голевым передачам. Кроме того, проанализируем списки травмированных и дисквалифицированных футболистов, а при формировании прогноза будем учитывать коэффициенты от аналитического отдела букмекерской конторы «БетБум».

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«Урал»

Подопечные Виктора Гончаренко занимают 13 место в турнирной таблице – напоминаем, это зона стыковых матчей за право сохранения прописки в РПЛ. Если «шмели» к концу чемпионата не покинут эту строчку, то будут вынуждены провести две стыковых игры с командой, занявшей третье место в Первой лиге.

В активе «Урала» – 24 очка. Команда в 24 матчах чемпионата России выиграла шесть встреч, столько же раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений. «Урал» забил 24 гола и пропустил 38 мячей – к слову, оборона «Ростова» играет аналогичным образом, а еще хуже дела идут только у «Сочи», южане пропустили 39 голов. Для выхода из зоны стыковых «шмелям» необходимо набрать минимум три очка.

В последних пяти матчах были зафиксированы следующие результаты:

21.04.24 «Сочи» – «Урал» 2:2;

17.04.24 «Урал» – «Ростов» 1:3;

14.04.24 «Урал» – «Динамо» 2:1;

06.04.24 «Урал» – «Крылья Советов» 1:2;

03.04.24 «Урал» – «Локомотив» 1:0.

«Урал» в последних пяти поединках забил семь голов и пропустил восемь мячей – в среднем по 1.4 и 1.6 гола за игру. Команда Гончаренко владеет мячом на протяжении 46.5% игрового времени.

Лучший бомбардир команды – Алексей Каштанов. Форвард провел 27 матчей во всех турнирах, наколотил семь голов, четыре из которых забил с пенальти. На втором месте идет Андрей Егорычев с шестью голами в 26 поединках, а на третьей строчке расположился Эрик Бикфалви – румынский легионер забил четыре мяча в 20 играх.

Что касается лидеров по голевым передачам, то первое место занимает Тимур Аюпов с тремя ассистами в 29 встречах, на втором месте сразу расположились три игрока – Эрик Бикфалви, Андрей Егорычев и Игорь Дмитриев, футболисты отдали по две голевые передачи в 20, 26 и 28 играх соответственно.

Из-за мышечной травмы в предстоящем матче не сыграет Владислав Малькевич. Сроки восстановления левого защитника команды пока неизвестны.

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«Ростов»

Южане идут на восьмом месте в турнирной таблице. Команда в 24 матчах РПЛ выиграла девять встреч, в семи матчах сыграла вничью и потерпела восемь поражений. Подопечные Валерия Карпина забили 36 голов – довольно немало, но пропустил коллектив аж 38 голов. В активе ростовчан 34 очка – отставание от тройки лидеров составляет семь баллов.

В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

01.04.24 «Ростов» – «Спартак» 1:5;

17.04.24 «Урал» – «Ростов» 1:3;

14.04.24 «Факел» – «Ростов» 0:1;

06.04.24 «Ростов» – «Сочи» 2:2;

02.04.24 «Химки» – «Ростов» 0:0 (6:7 пен).

«Ростов» в последних пяти матчах забивает в среднем по 1.4 и 1.6 гола за игру или 7 и 8 мячей соответственно. Команда владеет мячом на протяжении 54.6% игрового времени.

Лучший бомбардир команды – Егор Голенков. Форвард забил девять голов в 32 матчах. На втором месте идет Максим Осипенко. Защитник в 23 играх забил семь голов, четыре из которых отправил в ворота соперников с одиннадцатиметровой отметки. Тройку лидеров замыкает Мохаммад Мохеби с шестью голами в 29 матчах.

Кирилл Щетинин, Мохаммад Мохеби и Егор Голенков отдали по три ассиста в 26, 29 и 32 играх соответственно. Это лучший результат в споре распасовщиков коллектива.

В предстоящей встрече из-за перебора «горчичников» не сыграет Мохаммад Мохеби – левый вингер вернется в строй только 26 апреля. Также из-за запрета на участие в играх не сыграет центральный защитник Александр Мухин.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Урал» – «Ростов»

Команды встречались друг с другом 41 раз – «Урал» выигрывал в восьми встречах при 42 голах, а «Ростов» побеждал 20 раз при 60 голах. В пяти последних очных матчах команд были зафиксированы следующие результаты:

17.04.24 «Урал» – «Ростов» 1:3 (Кубок России);

02.11.23 «Ростов» – «Урал» 2:1 (Кубок России);

29.09.23 «Ростов» – «Урал» 2:2 (Премьер-лига);

08.08.23 «Урал» – «Ростов» 1:0 (Кубок России);

23.04.23 «Урал» – «Ростов» 1:3 (Премьер-лига).

Аналитики букмекерской конторы «БетБум» не видят явного фаворита встречи. Так, на победу подопечных Виктора Гончаренко дают коэффициент 2.59, а вот на победу «Ростова» 2.88. Ничью оценивают в 3.54. Что касается остальных маркетов, то можно обратить внимание на ТМ 2.5 за 1.91 и ОЗ да за 1.76.

В предстоящем поединке не будет делать ставку на исход, а заключим пари на ОЗ да за 1.76 – обе команды довольно много пропускают, но и забивают немало. Наверняка в очной встрече голкиперам обоих клубов придется доставать мяч из сетки собственных ворот.

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